Cojirea pielii este favorizată de unele reacții alergice

Cojirea pielii sau descuamarea este o afecțiune care se caracterizează prin pierderea stratului superior al pielii. Această pierdere a celulelor pielii este vizibilă atunci când pielea este afectată de factori externi, cum ar fi arsurile solare sau diferite infecții. Totodată, acesta poate fi un semn al unei afecțiuni a sistemului imunitar sau a unei alte boli. Iritația, mâncărimea, uscăciunea și alte probleme ale pielii pot apărea concomitent cu decojirea pielii, susțin specialiștii. Se știe că pielea este expusă în mod regulat la factori externi care o pot irita și deteriora. Aceștia includ soarele, vântul, căldura, uscăciunea și umiditatea excesivă. Iritarea repetată poate duce, și ea, la exfolierea pielii. La nou-născuți, de exemplu, nu este neobișnuit ca aceștia să experimenteze unele peelinguri nedureroase ale pielii.Afecțiunile care pot provoca decojirea pielii includ: piele uscată; arsuri solare; reacții alergice; psoriazis; dermatita atopică; dermatita seboreică; tulburări ale sistemului imunitar; cancer etc. Ca urmare, se recomandă folosirea unei creme antiinflamatoare calmante, dar nu pe bază de petrol sau alte uleiuri. Dacă faceți o baie rece, acest lucru poate ajuta la calmarea durerii și la oprirea decojirii pielii. Evitați să faceți duș dacă pielea are bășici, deoarece acestea se pot sparge și pot declanșa mai multă exfoliere. În plus, evitați să vă frecați pielea cu un prosop după ce faceți baie și aplicați o compresă rece și umedă pe piele timp de 20-30 de minute pentru a calma iritațiile și a opri decojirea pielii. Asigurați-vă că nu aplicați gheață direct pe piele, deoarece acest lucru poate provoca iritații suplimentare