Consumul de morcovi stimulează creșterea firelor de păr

Părul vostru poate fi mai frumos și mai sănătos, dar pentru acest lucru este nevoie să aveți puțină grijă de alimentația voastră de zi cu zi. în rândurile ce urmează vă vom spune care sunt alimentele care vă vor ajuta să vă fortificați și să vă înfrumusețați părul. Toate acestea în condițiile în care alimentele pe care le consumați au un impact direct asupra frumuseții podoabei capilare. De exemplu, consumul de nuci are capacitatea de a combate căderea părului, acestea fiind bogate în uleiuri ce contribuie la elasticitatea și creșterea părului. Așadar, un pumn de nuci crude este suficient pentru a vă potoli foamea pentru mai multe ore și pentru a beneficia de toate calitățile acestora pentru sănătate și frumusețe. Totodată, și uleiul de nucă aplicat pe păr este benefic. Sub formă de mască, acesta contribuie la frumusețea părului. La rândul său, spanacul este bogat în minerale precum fierul, betacarotenul și vitamina C, care mențin foliculii sănătoși și contribuie la o bună circulație la nivelul scalpului. În același timp, morcovii sunt bogați în betacaroten, care ajută organismul să sintetizeze vitamina A, care la rândul ei ajută la fortificarea scalpului. În plus, consumul de morcovi stimulează circulația sanguină la nivelul scalpului, accelerând astfel creșterea firelor de păr.