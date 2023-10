Acordați-i atenția cuvenită! Frigul contribuie la deteriorarea firelor de păr

A venit toamna și odată cu ea se impune să acordați o atenție deosebită podoabei capilare, care poate fi afectată de schimbarea vremii. Specialiștii spun că, pentru a vă bucura de un păr frumos, rezistent, cu un luciu natural sănătos, trebuie să vă adaptați rutina de îngrijire a părului în mod corespunzător, pentru a răspunde nevoilor acestuia specifice atât sezonului cald, cât și celui rece.Poate că unele persoane nu sunt conștiente de faptul că sezonul rece le afectează părul. Medicii sunt, însă, de altă părere și susțin că frigul contribuie la deteriorarea firului de păr. În unele situații, aerul rece și uscat poate duce la o ușoară deschidere a cuticulei firului de păr, ceea ce înseamnă că acesta nu reține apa așa cum ar trebui. În plus, aerul rece presupune un nivel scăzut de umiditate. În acest fel, părul nu este hidratat corespunzător și poate ajunge uscat. Acesta este și motivul pentru care numeroase femei pot ajunge să se confrunte cu efectul de frizz - păr umflat, uscat, greu de pieptănat sau stilizat.În plus, a precizat dr. Doinița Brescan, părul uscat nu face deloc echipă bună cu vântul puternic de afară, care îl poate încurca foarte tare. Aceasta este o problemă cu care se confruntă foarte multe persoane din rândul celor cu păr des, lung și/sau ondulat. În astfel de situații, puteți fi tentată să pieptănați sau să periați mai tare și mai agresiv părul încurcat, care, pe deasupra, mai este și uscat și deshidratat. Acest lucru poate afecta structura firului de păr, ducând în special la vârfuri despicate și la numeroase fire rupte.Nu uitați nici că aerul uscat și rece, în combinație cu diversele căciuli purtate, va duce la umflarea și electrizarea părului. Astfel, cu cât acesta este mai lung, cu cât problema va fi mai greu de gestionat, în special când vă aflați în oraș. Având în vedere numeroșii factori externi care afectează părul în sezonul rece, este clar că părul dumneavoastră va necesita mai multă atenție pentru a le face față. Un prim pas, foarte important este să vă asigurați aportul necesar de vitamine pentru păr și de minerale benefice. Ca urmare, este ideal să încercați să obțineți vitaminele și mineralele necesare din surse naturale, precum fructe, legume, cereale, nuci sau carne. Din păcate, cum uneori, resursele naturale de fructe și legume sunt limitate, puteți apela și la suplimente alimentare naturale, în urma sfaturilor unui medic de specialitate.În plus, nu uitați să beți cel puțin doi litri de lichide zilnic (în special apă și ceaiuri) și, pentru un plus de hidratare, consumați des supe sau ciorbe, de mare ajutor pentru a vă menține hidratați și a vă încălzi în lupta cu frigul.Cu cât vremea devine mai friguroasă afară, cu atât se simte acest lucru și mai tare în casă. Iar prin încălzirea încăperilor, aerul va deveni mai uscat, nivelul de umiditate fiind foarte scăzut. În acest sens, alegeți să cumpărați un umidificator care să mențină umiditatea la un nivel acceptabil în casă (mai mare de 30%, dar mai mic de 60%). De asemenea, atunci când ieșiți afară, purtați căciuli care să vă ferească de frig, dar rețineți că nu doar frigul este o problemă dacă aveți părul uscat, ci și căldura excesivă vă poate afecta părul. Din acest motiv, folosiți rar aparate de coafare pe bază de căldură și, atunci când le utilizați, aplicați soluții care asigură protecția termică a părului. În plus, nu vă spălați/clătiți părul cu apă foarte caldă. Nu în ultimul rând, asigurați-i îngrijirea de care are nevoie. Spălați-vă cu un șampon benefic tipului tău de păr, utilizați balsam hidratant după fiecare spălare și aplicați o mască hidratantă, pe bază de ulei, o dată pe săptămână. Dacă aveți scalpul gras, îl puteți ajuta să facă față sezonului rece cu un masaj relaxant cu ulei ușor călduț (de cocos sau de măsline).