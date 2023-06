Unele medicamente afectează sănătatea podoabei capilare

Știați că există medicamente care vă pot subția firul de păr sau îl pot încreți? Specialiștii spun că nu doar chimioterapia are efecte asupra podoabei capilare, ci şi medicamentele mai uzuale precum ibuprofenul sau antidepresivele. Din fericire, procesul este reversibil în momentul în care tratamentul este oprit. De obicei, antidepresivele pot determina căderea părului după trei luni de la începerea tratamentului, iar după un an acest efect secundar se acutizează. De asemenea, unele antidepresive afectează cel mai mult părul, conform cercetătorilor austriaci. Totodată, pastilele folosite pentru tratarea tulburării bipolare cauzează subţierea firului de păr în aproximativ 12% din cazuri.Această boală determină o creştere rapidă a celulelor pielii având ca rezultat apariţia unor leziuni pe toată suprafaţa corpului. Tratamentul are ca scop încetinirea producerii celulelor noi, având ca efect schimbarea culorii părului sau încreţirea lui. Vitamina A din medicamentele folosite pentru tratarea acneei poate determina, și ea, căderea părului. Deşi această vitamină protejează foliculii părului, o cantitate prea mare îi poate afecta. Din fericire, afirmă medicii, reacţia este rară şi este reversibilă. Şi unele medicamente antiepileptice sau antimigrenoase pot rări sau pot încreţi părul. Unele pastile contraceptive determină, în schimb, căderea părului atunci când se întrerupe tratamentul. Acest lucru se întâmplă mai ales la persoanele cu tulburări endocrine, din cauza reducerii nivelului testosteronului din organism, dar durează doar atât timp cât contraceptivele sunt folosite. La întreruperea tratamentului, căderea părului se reia.