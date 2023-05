Cum puteţi avea un păr sănătos. Îngrijirea podoabei capilare în câţiva paşi

Toate persoanele își doresc să aibă un păr sănătos și strălucitor, dar nu oricine îl și are. Pentru a avea o podoabă capilară cât mai frumoasă și îngrijită, este necesar să îi acordați o atenție specială. Înainte de toate, însă, nu uitați să folosiți, imediat după spălat, măști hidratante, îmbogățite cu ingrediente și uleiuri fortifiante. Toate acestea reprezintă un tratament profund și revitalizant de care orice tip de păr are nevoie.Așadar, este recomandat să acordați părului dumneavoastră o atenție sporită și alegeți cu grijă masca pentru el. În prezent, există măști hidratante pentru păr, cu reparare intensivă, volum și strălucire. De asemenea, fiecare tip de păr, fie că are exces de sebum, este vopsit sau uscat, are nevoi specifice pentru a-și recăpăta strălucirea. Totodată, în timpul aplicării, nu uita să vă acoperiți părul cu o cască de duș sau cu un prosop din microfibră. Potrivit dr. Cristiana Roșiu, căldura joacă un rol esențial în maximizarea efectelor benefice ale măștii și contribuie la deschiderea porilor, permițând hidratarea acestuia în profunzime.„Sebumul este un ulei natural produs de glandele sebacee ale scalpului și are un rol esențial în sănătatea și frumusețea părului, echilibrând pH-ul scalpului. Totuși, răspunsul la excesul de sebum nu este spălarea zilnică. Ba dimpotrivă, lipsa uleiurilor naturale necesare poate avea un efect contraintuitiv, accentuând secrețiile de sebum. În schimb, optaţi pentru spălarea părului la fiecare 2-3 zile și hidratarea acestuia în funcție de nevoile sale. Nu uitaţi nici să folosiţi un pieptene cu dinți rari și să evitați să vă pieptănaţi părul când este uscat, pentru a preveni ruperea și deteriorarea acestuia. Totodată, este nevoie să fiţi atenţi la alimentație și stilul de viață, întrucât acestea nu influențează doar silueta, ci și sănătatea părului”, a subliniat medicul.Pentru a obține un păr vibrant și hidratat, nu uitaţi să includeţi în dietă alimente bogate în vitamina A. De asemenea, vitamina C stimulează producția de colagen, care întărește foliculii de păr și previne ruperea părului, iar vitamina E ajută la menținerea integrității părului, protejând scalpul de stresul oxidativ cauzat de factorii de mediu.Totodată, părul este compus în principal din proteine, cum ar fi keratina, esențială pentru creșterea și întărirea părului. Alimentele bogate în proteine, cum ar fi carnea slabă, peștele, ouăle, leguminoasele și nucile, ar trebui să fie o parte importantă a dietei voastre. Pentru a întreține frumusețea părului, este esențial să aveţi la îndemână instrumentele potrivite, cum ar fi un pieptene cu dinți rari. Acesta este ideal pentru a descurca părul umed și pentru a distribui uniform măștile de păr și alte tratamente fără a provoca ruperea sau deteriorarea părului. De asemenea, este indicat să optaţi pentru o perie adaptată tipului de păr și nevoilor sale specifice.De exemplu, periile cu peri naturali sunt excelente pentru distribuirea uleiurilor naturale de-a lungul firelor de păr și pentru a conferi strălucire părului. Pentru o uscare eficientă și mai puțin riscantă, un uscător de păr de calitate cu un difuzor, ajută la uscarea într-un mod delicat și controlat, reducând riscul de deteriorare. În plus, pentru limitarea deshidratării părului, includeţi un spray cu protecție termică în ritualul vostru de îngrijire.