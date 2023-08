Copiii alăptați la sân sunt mai puțin predispuși la diabet

Cu prilejul Săptămânii Mondiale a Alimentației la Sân, care se desfășoară, anual, în perioada 1 – 7 august, medicii au realizat mai multe analize pe subiectul alăptării copiilor. Explică, așadar, că laptele matern este, pentru copil, cea mai sănătoasă variantă, dispunând de toți nutrienții de care cel mic are nevoie.





„Laptele matern este alimentul ideal pentru sugari. Este sigur, curat şi conţine anticorpi care ajută la protejarea împotriva multor boli care apar, mai ales în rândul copiilor. Laptele matern oferă toată energia şi nutrienţii de care sugarul are nevoie în primele luni de viaţă şi continuă să asigure până la jumătate sau mai mult din nevoile nutriţionale ale copilului, în a doua jumătate a primului an şi până la o treime în timpul celui de-al doilea an de viaţă. Copiii alăptaţi la sân au şanse mai bune să nu fie subponderali, supraponderali sau să sufere de obezitate şi sunt mai puţin predispuşi la diabet, pe parcursul vieţii”, susţin reprezentanții INSP.



Potrivit INSP, în lume, aproximativ 44% dintre sugarii cu vârsta între 0 şi 6 luni sunt alăptaţi exclusiv la sân. Prin urmare, dacă toţi bebelușii cu vârsta între 0 şi 23 de luni ar fi alăptaţi optim, se estimează că în fiecare an ar putea fi salvate peste 820.000 de vieţi de copii cu vârsta sub 5 ani.





Copiii care sunt alăptați la sân au șanse mai mari să nu se dezvolte subponderali, supraponderali sau să nu sufere de obezitate. Sunt mai puțin predispuși la diabet pe parcursul vieții. Sunt concluzii la care au ajuns specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).