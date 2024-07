Cortizolul are un rol important în controlul tensiunii arteriale

Cortizolul este un hormon secretat de cortexul suprarenal. Funcțiile acestui hormon sunt multiple - cortizolul se ocupă de reglarea nivelului de glucoză din sânge și al insulinei, apare atât în procesele antiinflamatorii, cât și imunosupresive. În plus, are un rol important în controlul tensiunii arteriale și în metabolism, ajută la degradarea carbohidraților, lipidelor și proteinelor. La gravide, nivelul acestuia poate fi unul ridicat. Determinarea cortizolului din sânge este o analiză de laborator utilizată frecvent, cu un spectru larg de recomandări, dar care are o arie restrânsă de diagnostice cu care se corelează în mod direct.În perioadele în care organismul este supus stresului constant, reglarea nivelului de cortizol este direct legată de funcționarea în parametrii normali a sistemului cardiovascular, a metabolismului și a sistemului imunitar. Din acest motiv, afecțiunile acestor sisteme în condiții de stres pot fi legate de un nivel de cortizol prea scăzut. Totodată, aproximativ 90% din cortizolul din sânge este legat de proteine, de albumină și transcortin (CBG), iar restul de 10% circulă liber, nelegat, și este considerat o rezervă de cortizol a organismului.