Durerile sub coaste pot ascunde numeroase boli

Se întâmplă uneori să aveți dureri sub coaste? În acest caz, trebuie să știți că este posibil să aveți probleme cu vreun organ din zona respectivă. Cutia toracică este formată din 24 de coaste, situate pe o parte și pe alta a corpului, funcția lor fiind aceea de a proteja organele care se află sub ele. Pe partea stângă, se află inima, plămânul stâng, pancreasul, splina, stomacul și rinichiul stâng. Organele care ocupă zona dreaptă a corpului sunt plămânul drept, ficatul, vezica biliară, o parte din intestinul subțire, apendicele, rinichiul drept. Când oricare dintre aceste organe sunt infectate, inflamate sau rănite, durerea poate radia sub și în jurul cutiei toracice.În funcție de cauza exactă a apariției, durerea sub coaste se poate simți ascuțită și foarte intensă. În cele mai multe cazuri, acest tip de durere apare în urma unor afecțiuni benigne, tratabile. Durerea sub coaste poate semnala atât probleme minore, precum o indigestie, cât și afecțiuni grave, printre care și infarctul miocardic. De cele mai multe ori, aceasta se poate simți ca un junghi, ca o presiune permanentă ori poate oferi senzații similare unei arsuri. Aceasta poate să apară în timpul expirației ori poate fi permanentă. Acest gen de durere nu pune viața în pericol, însă e bine să se depisteze cauza care o declanșează, pentru a fi tratată din vreme.Totodată, dacă postura corpului nu este una corectă și obișnuiți să stați cocoșat, vă puteți trezi cu o durere sub coaste. O altă cauză frecventă este indigestia, provocată fie de mâncatul prea rapid, fie de consumul de alimente grase sau picante. Dacă problemele apar odată cu senzația de arsuri la stomac, imediat după ce mâncați, atunci este posibil să suferiți de boala de reflux gastroesofagian. Totodată, orice leziune de la nivelul coastelor ori al mușchilor intercostali poate provoca durere sub coaste.