Evitaţi mesele copioase şi problemele digestive de Crăciun! Mâncaţi cu măsură!

Pentru că mâncatul în exces de Crăciun îi face pe mulţi oameni să experimenteze balonarea, vă propunem câteva remedii naturiste pentru a o contracara. De exemplu, apa caldă cu zeamă de lămâie și bicarbonat de sodiu este un remediu alcalin util pentru a neutraliza acidul în exces din stomac și a elimina gazele reținute de tractul digestiv. Aşadar, apelaţi la apa caldă cu zeamă de lămâie și bicarbonat de sodiu pentru a reduce balonarea abdominală care survine după ce consumaţi alimente iritante. Această băutură este ideală și pentru a preveni disconfortul cauzat de indigestie. Aveţi nevoie de o cană de apă caldă, zeama de la o jumătate de lămâie, jumătate de lingură de bicarbonat de sodiu.





Combinaţi apa caldă cu zeama de lămâie și adăugaţi imediat o jumătate de lingură de bicarbonat de sodiu. Amestecaţi ingredientele și așteptaţi până când reacția efervescentă dispare. Beţi acest remediu cu 30 de minute după masă sau oricând vă simțiţi balonat. Apoi, ceaiul de scorțișoară este ideal în astfel de situaţii, pentru că proprietățile digestive ale scorțișoarei previn balonarea. În plus, acest ingredient previne diareea și arsurile în capul pieptului care pot fi cauzate de mâncatul în exces de Crăciun. Totodată, scorțișoara este o mirodenie excepțională, care are efecte antispasmodice, antiinflamatoare și antioxidante ce ameliorează disconfortul gastrointestinal care tinde să survină de sărbători. De mare ajutor poate fi şi ceaiul din semințe de fenicul. Ele sunt folosite în scop medicinal datorită proprietăților lor carminative, antiinflamatoare și calmante. În plus, sunt ideale pentru a ține sub control indigestia cauzată de mesele copioase.





Crăciunul este un moment magic, care se petrece întotdeauna în familie, cu cei dragi, dar care provoacă, uneori, și probleme, din cauza exceselor culinare sau a băuturilor. Dacă vreți să preveniți ori să ameliorați dilatarea abdomenului sau să combateți senzația de balonare după o masă grea, ceaiurile naturale vă pot fi aliați de nădejde.Mâncatul în exces de Crăciun poate avea o mulțime de consecințe negative asupra organismului, printre care și balonarea abdominală. Desigur, unele persoane nu sunt afectate de această neplăcere și nu trebuie să găsească moduri de a o trata, dar altele au manifestări mai agresive. Potrivit dr. Andra Pavel, balonarea rezultă în urma combinațiilor alimentare greșite sau a mâncatului excesiv, factori care apar frecvent în timpul sărbătorilor. În general, balonarea este caracterizată de o senzație incomodă de greutate sau de plin și este însoțită de gaze intestinale, durere și burtă inflamată. „Câteodată, oamenii se plâng că balonarea începe să se facă simţită imediat după masă. Alteori, se manifestă la câteva ore după ce petrecerea s-a încheiat şi, în mod obișnuit, nu este o problemă gravă, care poate dispărea de la sine, dar cel mai bine este să luaţi măsuri pentru a trata situaţia apărută și pentru a-i ameliora simptomele, astfel încât să acceleraţi vindecarea”, a subliniat medicul.