Extractul de brusture ajută la purificarea tenului și stimularea circulației

Rădăcina de brusture a fost folosită, de-a lungul timpului, pentru tratarea afecțiunilor pielii, cum ar fi acneea, psoriazisul și eczema, dar se pare că are și alte utilizări pentru sănătate. Specialiştii spun că aceasta conține uleiuri, precum și compuși numiți taninuri și steroli vegetali. Medicii nu știu exact care dintre componentele plantei oferă beneficii pentru sănătate, motiv pentru care majoritatea cercetărilor se referă la rădăcina de brusture ca la un întreg și nu la un element specific din rădăcină. Totodată, rădăcina conține mai multe tipuri de antioxidanți puternici, care protejează celulele din corp de daunele cauzate de radicalii liberi și pot ajuta la tratarea și prevenirea mai multor probleme medicale.Una dintre cele mai frecvente utilizări tradiționale pentru rădăcina de brusture a fost purificarea sângelui. Dovezi recente sugerează că planta are capacitatea de a elimina toxinele din sânge. În plus, datorită proprietăților sale antiinflamatorii și antibacteriene, puteţi scăpa de eczemele apărute pe piele, atunci când este aplicată local. Cercetătorii au găsit dovezi că rădăcina de brusture poate ajuta și la tratarea arsurilor topice. Totodată, pentru purificarea tenului și stimularea circulației, puteți încerca o mască cu extract de brusture. În acelaşi timp, rădăcina și semințele de brusture pot inhiba unele tipuri de cancer, având efect asupra creșterii tumorilor cauzate de cancere precum carcinomul pancreatic