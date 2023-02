Fețele oamenilor depind de formele nasului. Voi ce tip de nas aveți?

Toată lumea știe că, din punct de vedere estetic, centrul feței este foarte important pentru armonizarea trăsăturilor chipului. Acesta este motivul pentru care, în mare măsură, fețele oamenilor depind de formele nasului. Specialiștii spun că aspectul nasului variază în funcție de forma podului, înălțimea, lățimea și deschiderea cavităților nazale, printre alte aspecte. Acest lucru face posibilă clasificarea nasurilor în grupuri mari, în funcție de forma lor generală. De exemplu, un nas plat se caracterizează prin faptul că are un pod scufundat scurt, iar nările sunt extinse în lateral. De asemenea, vârful este plat. Poartă acest nume deoarece are un aspect scufundat sau turtit în lateral. Nasul cu vârful în sus, spre deosebire de cel precedent, are vârful proeminent. Septul este, de obicei, drept, deși se curbează puțin spre final. Prin urmare, cavitățile nazale par să se îndrepte spre înainte.Caracteristica distinctivă a unui nas lat este o lărgire constantă de la sept către vârf. Aripioarele nazale sunt dilatate, la fel ca și cavitățile nazale. De asemenea, nasul lat se numește și nas nubian. Cei care au un nas acvilin, au un pod înalt, lung și proeminent, iar septul se curbează spre interior în vârf. Acesta este motivul pentru care este cunoscut și sub numele de nas cârn, deoarece seamănă cu ciocul unei păsări. Acest aspect se observă cel mai mult din lateral. În ceea ce privește nasul bulbos, după cum sugerează și numele, acest nas arată ca un bec, are un vârf nazal rotund, lat, iar aripioarele nazale nu ies atât de mult în evidență. Un nas mic, de exemplu, pare răsturnat, este mult mai scurt la pod și sept, dar poate fi rotunjit la bază. De asemenea, nu este foarte larg și are aripioare și cavități nazale mici.