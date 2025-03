Fructe pe care trebuie să le introduceți, neapărat, în alimentație

Includerea fructelor în alimentație este o modalitate excelentă de a vă îmbunătăți starea de sănătate, greutatea, digestia și de a reduce riscul apariției inflamației și diverselor boli (de inimă, cancer, diabet). În același timp, susțin specialiștii, acestea sunt o sursă excelentă de vitamine și minerale esențiale, fibre și antioxidanți. De exemplu, lămâile sunt esențiale pentru sănătate. Studiile arată că vitamina C conținută joacă un rol vital în formarea colagenului, reduce ridurile și îmbunătățește textura generală. În plus, aceste fructe pot întări sistemul imunitar, ajutându-l să reducă durata răcelilor. Căpșunile, în schimb, conțin fibre, potasiu si antioxidanți puternici, care contribuie la sănătatea inimii, scad riscul de ateroscleroză, luptă cu inflamația și ajută digestia. Pe de altă parte, merele protejează sănătatea cerebrală, sănătatea inimii, scad nivelul de colesterol rău din organism și ajută la menținerea unei greutăți corporale normale. Considerate un superaliment, afinele ajută la sănătatea osoasă (mineralele și vitamina K joacă un rol crucial în menținerea puterii și elasticității, reducând riscul de fracturi). În plus, contribuie la sănătatea pielii, inimii, încetinesc declinul cognitiv și îmbunătățesc memoria pe termen scurt și coordonarea motorie etc.