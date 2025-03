Asigurați-vă aportul zilnic de calciu! Lipsa acestuia vă destabilizează organismul

Calciul este extrem de important pentru organism, acesta deţinând o mulţime de funcţii. Spre exemplu, el este necesar pentru contracţia musculară, funcţionarea vaselor de sânge, secreţia hormonilor şi enzimelor, precum şi în transmiterea semnalelor prin sistemul nervos. De regulă, corpul nostru încearcă să menţină constant nivelul calciului în fluidele şi ţesuturile corpului, astfel încât aceste procese vitale să funcţioneze corect, dar există anumite situaţii când se produc dezechilibre în organism.Specialiştii afirmă că cea mai importantă cantitate de calciu din organismul uman se regăseşte în oase şi dinţi. Desigur, pe lângă rolul său de bază, calciul are şi roluri funcţionale, pentru că ajută la colagularea sângelui, în contracţia musculară, în activitatea cardiacă, în producerea secreţiei laptelui, în cazul mămicilor etc. De asemenea, calciul favorizează absorbţia vitaminei B12.Cum vă daţi seama că aveţi un deficit de calciu în organism? Potrivit dr. Cristina Manolache, medic de familie, persoanele care au deficit de calciu vor începe să aibă crampe musculare, iar ochii încep să li se zbată.„De foarte multe ori, pacienţii confundă hipocalcemia cu ameţelile care pot apărea din diferite cauze, cum ar fi scăderea glicemiei sau a tensiunii. Dragi constănţeni, căderea de calciu va avea loc mereu atunci când concentraţia ionilor liberi de calciu din sânge scad sub minima acceptată ca normală, de 4,0 mg/dl. Cauzele pentru care nivelul de calciu poate atinge cote mai mici sunt diverse, iar una dintre acestea este insuficienţa renală cronică. Totodată, situaţia poate fi întâlnită şi în momentul în care scăderea calciului din organism este cauzată de scăderea magneziului şi creşterea fosforului din sânge, pancreatită, deficitul de vitamina D, unele medicamente citostatice şi anticonvulsive. Pe de altă parte, vinovată de această situaţie poate fi şi lipsa unui consum de alimente care să conţină cantităţile necesare de calciu”, a explicat medicul.Ea a precizat că în cazul unei căderi de calciu, bolnavul poate avea impresia, cel puţin, pe moment că are spasme musculare, pierderi de memorie, tremor, ameţeli, întunecarea vederii, senzaţie de sufocare sau chiar leşin. De asemenea, oamenii pot simţi furnicături în picioare, pot avea probleme cu somnul şi pot deveni mult mai nervoşi.Bineînţeles, în timp, se poate ajunge şi la alte situaţii: pacienţilor începe să le cadă părul, unghiile devin tot mai fragile şi dispare pofta de mâncare. Mai grav este că, atunci când se cronicizează, lipsa de calciu are efecte mult mai grave: dantura se cariază rapid şi gingiile se slăbesc, oasele îşi pierd din densitate şi devin mai fragile (apare osteoporoza), apare o predispoziţie spre afecţiuni renale, hipertensiune şi boală coronariană, dar şi spre anumite forme de cancer. De asemenea, aportul insuficient de calciu poate determina apariţia rahitismului la copii şi a spasmofiliei la adulţi, în timp ce excesul de calciu favorizează depunerea lui în rinichi sau alte organe.Pentru a vă menţine calciul în limite normale, este nevoie să renunţaţi, în primul rând, la anumite alimente, dar mai ales la băuturile acidulate, care scot calciul din oase. Dintre toate acestea, cele mai periculoase sunt carnea, cafeaua, sarea şi oţetul. Pe lista neagră a produselor de care nu este indicat să ne atingem se află alcoolul, ceaiurile diuretice şi unele medicamente recomandate celor care au retenţie de apă.Dintre alimentele benefice din care puteţi extrage calciu amintim doar câteva: broccoli, sardine, varză, caise uscate, verdeţuri închise la culoare, iaurt şi lapte.