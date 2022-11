Gutuile, de ajutor în contracararea problemelor gastrointestinale

Un studiu recent arată că sucul de gutui poate ajuta la ameliorarea ulcerului gastric. Acest lucru se explică prin conținutul său ridicat de antioxidanți. În mod similar, au fost studiate efectul antidiareic și capacitatea de a reduce bolile inflamatorii gastrointestinale.

Știați că gutuile vă pot ajuta să luptați împotriva virusurilor și problemelor gastrointestinale? De cele mai multe ori, când se gândesc la gutui, oamenii își imaginează dulceața acestui fruct, care se consumă adesea sub formă de gem. Ceea ce puțini știu este că acest fruct cărnos galben auriu conține o mulțime de antioxidanți. În plus, atunci când este proaspătă, gutuia are o valoare calorică foarte scăzută. De-a lungul timpului, ea a tot fost studiată și s-a descoperit că este antioxidantă și antiinflamatoare. Specialiștii arată că acest fruct este recunoscut pentru efectele sale antioxidante și pentru proprietățile digestive și se folosește chiar și sub formă de extract din semințe. În primul rând, gutuia ajută sănătatea digestivă, fiind folosită pentru a trata afecțiuni cum ar fi problemele inflamatorii, colita ulceroasă, ulcerele generale și refluxul gastric.