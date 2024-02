Hipotiroidismul și fumatul, cauze ale respirației lente

Bradipneea reprezintă condiția patologică de scădere a ratei respiratorii sub numărul normal de respirații pe minut, fiind adesea cunoscută drept depresia centrului respirator. O persoană cu bradipnee are mai puține respirații pe minut, fiind în neconcordanță cu vârsta sau activitatea susținută. Din cauza scăderii ratei respiratorii, afecțiunea are drept consecință principală scăderea oxigenului în organism, definită în termeni medicali hipoxie. Aceasta apare, de obicei, din cauza faptului că există o inegalitate între cererea de oxigen și aportul de oxigen. Din păcate, în momentul apariției hipoxiei, organismul este nevoit să mențină în continuare homestazia gazelor, amplificând o serie de răspunsuri fiziologice. Drept urmare, va avea loc o creștere a producției de celule roșii din sânge, cu rolul de a transporta cât mai mult oxigen, formarea de noi vase de sânge, cu scopul de a facilita transportul sângelui oxigenat către țesuturi.Cauzele respirației lente pot fi numeroase, printre acestea numărându-se hipotiroidismul, consumul de opioide (heroină, codeină, morfină), leziuni la nivelul capului afecțiuni cardiace, apneea obstructivă în somn, fumatul, miocardita etc. Printre simptomele bradipneei se numără: amețeli, oboseală, stare de leșin slăbiciune, disconfort sau dureri toracice, probleme de memorie. De asemenea, există și simptome care nu sunt specifice bradipneei, dar o pot însoți. De exemplu, consumul de opioide se poate asocia și cu tulburări de somn, constipație sau mâncărimi. Expunerea la monoxid de carbon poate fi însoțită de dureri de cap, toxicitate cardiovasculară, insuficiență respiratorie, iar in final, comă.