În ce situații se recomandă operațiile de grefă de piele

Grefa de piele este o tehnică chirurgicală care permite ca defectele pielii să fie acoperite cu țesut dintr-o altă parte a corpului. Pielea este organul care acoperă corpul și servește ca barieră între acesta și lumea din jur. În acest fel, sunteți protejați împotriva infecțiilor. Din păcate, unele leziuni ale pielii sunt atât de extinse sau complexe încât necesită utilizarea unei grefe de piele. Ce este, însă, grefa de piele? Medicii consideră că scopul acestui tip de tratament chirurgical este de a repara țesutul afectat. În acest fel, structurile de bază sunt protejate și este garantat efectul de barieră al pielii. Defectul cauzat de accident este acoperit și se încearcă crearea unor rezultate estetice. Practic, o grefă de piele este o bucată de piele care se obține prin intervenție chirurgicală. Potrivit doc.ro, pielea respectivă este complet separată de regiunea corporală, numită donator și apoi transplantată la locul primitor, adică locul care are un defect sau o leziune.Deoarece se separă de locul de origine, grefa își pierde fluxul de sânge. Din acest motiv, țesutul receptor trebuie să aibă capacitatea de a asigura o aprovizionare adecvată cu sânge. În acest fel, pielea transplantată poate fi revascularizată. Prin urmare, va putea supraviețui în noua sa locație.În funcție de grosimea fragmentului, fiecare tip de grefă are anumite avantaje. În plus, țesutul lezat joacă și el un rol important în „preluarea” grefei, adică în reușita tehnicii. Deoarece pielea are o antigenicitate ridicată, grefele de piele pot proveni doar de la aceeași persoană.