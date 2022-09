Infecţiile fungice nu sunt grave, dar creează mult disconfort

O bună gestionare a încălțămintei este un factor esențial în prevenirea infecției cu ciuperci a unghiilor. Recomandările în acest sens sunt următoarele: purtaţi încălțăminte adecvată, unghiile de la picioare nu trebuie să intre în contact direct cu pantofii. Cel mai bine este să purtaţi pantofi de dimensiunea corectă, lejeri în jurul degetelor şi dintr-un material respirabil. Dacă pielea de pe picioare este crăpată din cauza uscăciunii, este important să o hidrataţi, pentru că ciupercile pot intra și se pot înmulți în unghii. Totodată, leziunile din jurul unghiilor ar trebui, de asemenea, tratate rapid, deoarece sunt o poartă de intrare pentru microorganisme





În general, infecțiile fungice ale unghiilor nu sunt considerate o problemă gravă de sănătate, dar sunt o afecțiune care poate provoca mult disconfort. De asemenea, odată ce acestea sunt contractate, devin dificil de eradicat. În plus, sunt de părere specialiştii, chiar dacă acest lucru se întâmplă, este probabil să reapară. În plus, ele mai sunt cunoscute sub numele de onicomicoză și sunt cauzate de microorganisme numite dermatofite, hrănindu-se cu keratină, o proteină care se găsește în unghii și păr. Aceste microorganisme prosperă în locuri întunecate, calde și umede.De aceea, interiorul încălțămintei este un loc favorabil. În concluzie, este mai bine să preveniţi infecțiile fungice ale unghiilor decât să le trataţi. În primul rând, încercaţi să vă protejați picioarele. Aşadar, nu este o idee bună să vă plimbaţi desculț/ă, mai ales în zone calde și umede, cum ar fi piscinele, sălile de sport, spa-urile, dușurile publice, întrucât ciupercile pot sta pe aceste suprafețe și se pot lipi de piele. Cel mai bine este să purtați șlapi sau sandale. O măsură importantă pentru a preveni infecția fungică a unghiilor este să vă trataţi pantofii cu pulbere antifungică.