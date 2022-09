Infecţiile ORL la copii pot fi prevenite. Care este sfatul specialiştilor

Totodată, pentru evitarea afecţiunilor otorinofaringolaringiene, copiii trebuie să fie îmbrăcaţi în raport cu temperatura mediului în care se află şi în aşa fel încât să poată avea mişcările cât mai libere. Potrivit dr. Laura Ionescu, obiceiul de a înfofoli copiii de orice vârstă şi de a ţine mereu sugarii înfăşaţi strâns este la fel de dăunător cu cel de a-i lăsa goi şi uzi. Nu trebuie uitat că, pentru evitarea răcelilor, important este ca, pe lângă protejarea corpului şi capului, să se menţină calde mâinile şi picioarele.



În scopul prevenirii instalării inflamaţiilor căilor aeriene şi digestive superioare este necesar un regim bogat în vitamine, cu limitarea unor alimente generatoare ale acestei stări (dulciuri, făinoase, grăsimi). De asemenea, folosirea factorilor naturali (aerul, soarele, apa) are un rol important în călirea organismului copilului şi prin aceasta în prevenirea îmbolnăvirii nasului, gâtului şi urechilor. „Eu le spun mereu părinţilor că din programul copiilor nu trebuie să lipsească plimbările, jocurile în aer liber, expunerea la soare, băile de curăţenie şi duşurile de înviorare, precum şi recreerea în vacanţe la munte şi la mare. În acelaşi timp, practicarea sportului are un rol important nu numai în fortificarea generală a organismului, dar şi în obişnuirea copilului cu o respiraţie nazală fiziologică în diferite condiţii de efort fizic. Măsurile locale de profilaxie a afecţiunilor otorinolaringologice constau în principiile de igienă specifice fiecărui organ în parte. În ceea ce priveşte igiena nazală, copilul trebuie obişnuit cu suflatul corect al nasului (alternativ câte o nară), interzicerea aspirării secreţiilor în faringe şi a înghiţirii lor, interzicerea aspirării apei pe nas şi interzicerea traumatizării endonazale cu degetele”, a precizat medicul. Reţineţi şi faptul că micuţii voştri trebuie să îşi spele regulat şi corect dinţii, pentru depistarea şi tratarea precoce a cariilor şi infecţiilor buco-dentare. În plus, se interzic introducerea şi ţinerea în gură a diferitelor obiecte necomestibile, traumatizante şi contaminate. Măsurile de igienă faringiană constau în interzicerea alimentelor şi băuturilor iritante, prea fierbinţi sau prea reci şi interzicerea procedeelor terapeutice empirice iritante, cum ar fi pensulaţiile cu tinctură de iod. Igiena laringiană se referă inclusiv la educarea copilului de a-şi folosi vocea în mod raţional, evitând ţipetele, abuzurile de exerciţii vocale şi performanţele vocale care întrec posibilităţile vârstei lui.





Desigur, înainte de toate este necesar să aveți în vedere că ambianţa în care trăieşte cel mic trebuie să fie cât mai sănătoasă, cu un microclimat optim, adică o cameră separată, permanent aerisită, cu temperatura între 18-22 de grade şi cu atmosfera nu prea uscată. De asemenea, copilul trebuie obişnuit cu apa rece, curentul, aerul şi soarele.