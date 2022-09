Mișcarea vă ajută să aveți un corp tonifiat

Toată lumea știe că mişcarea este extrem de importantă pentru sănătate, dar nu toate exerciţiile fizice ajută la modelarea corpului. Astfel, în timp ce unele sunt recomandate mai mult pentru înfrumuseţarea coapselor, altele sunt indicate pentru un abdomen plat. Acest tip de exerciţiu pentru abdomen este ceva mai dificil, dar foarte eficient pentru un abdomen de invidiat. În plus, vă lucrează intens muşchii abdominali şi trunchiul şi dezvoltă un bun echilibru, pentru că trebuie să stați în echilibru cât timp îl executaţi. Deci, pe scurt: întindeți-vă pe sol fiind aşezată în şezut, apoi întindeți-vă ridicând umerii şi picioarele de la sol, astfel încât picioarele şi trunchiul vostru să formeze litera V. Imediat după aceea, coborâți în poziţia iniţială şi repetați exerciţiul, fără a vă relaxa atunci când ați revenit în poziţia iniţială. Pentru a complica puţin exerciţiul puteţi ţine mâinile la ceafă sau chiar în aer ducându-le în faţă. De asemenea, genuflexiunile sunt unele dintre cele mai recomandate exerciţii pentru a vă modela frumos corpul. În mişcarea fizică se lucrează coapsele, muşchii fesieri şi trunchiul. Pentru a complica un pic exerciţiul, adăugați o minge de fitness sau cu ceva greutăţi în plus. Pentru a le executa corect, stați în poziţie dreaptă cu picioarele uşor depărtate la nivelul umerilor şi cu mâinile întinse drept în faţă. Inspirați şi coborâți uşor trunchiul îndoind în faţă genunchii, lăsându-vă în jos și având spatele drept. Nu în ultimul rând, urcatul şi coborâtul scărilor pot face minuni pentru siluetă şi nu sunt un exerciţiu greu de realizat.