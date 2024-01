Laptele fără lactoză, recomandat persoanelor care vor să aibă o greutate normală

Există persoane care sunt nevoite, efectiv, să consume lapte fără lactoză, acesta fiind considerat a fi o alternativă excelentă pentru persoanele care nu pot digera laptele obișnuit. Acesta conține lactază, o enzimă care ajută la descompunerea lactozei și are aproape același gust, textură și nutrienți ca și laptele obișnuit. Produsul este disponibil în diverse forme, inclusiv lapte de vacă, de capră și alternative pe bază de plante, cum ar fi cel de migdale, de soia sau de ovăz. Derivat din surse animale sau vegetale, acesta are aproape același gust, textură și profil nutritiv ca laptele obișnuit și un conținut caloric similar cu cel al laptelui obișnuit. Specialiștii spun că o cană de lapte fără lactoză furnizează aproximativ 100-150 de calorii, în funcție de conținutul de grăsime. Acest lucru îl face o alegere ideală pentru persoanele care caută să mențină o greutate normală, beneficiind în același timp de nutrienții esențiali care se găsesc în el. De asemenea, la fel ca laptele normal, alternativa fără lactoză este o sursă excelentă de proteine, furnizând aproximativ opt grame într-o porție de o cană (240 ml). De asemenea, este bogat în micronutrienți importanți, cum ar fi calciu, fosfor, vitamina B12 și riboflavină. În plus, multe tipuri sunt îmbogățite cu vitamina D, o vitamină importantă implicată în diverse aspecte ale sănătății.