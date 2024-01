Vreţi să scăpaţi de pungile de sub ochi? Iată ce puteți face!

Nu există om care să nu aibă, la un moment dat, pungi sub ochi, adică niște zone umflate și proeminente, care pot fi temporare sau pot deveni permanente, odată cu trecerea timpului. Aceste umflături pot avea diverse culori, de la culoarea pielii la nuanțe albastre sau violet, în funcție de cauza lor și de tipul pielii.Cu toate că pungile de sub ochi nu sunt, de obicei, o problemă medicală, pot fi o preocupare cosmetică pentru mulți oameni, deoarece conferă un aspect obosit sau îmbătrânit. De regulă, ele sunt percepute ca un semn al oboselii, deși există multe alte potențiale cauze pentru apariția lor. Potrivit dr. Laura Danciu, uneori, acestea pot fi însoțite și de alte semne și simptome, în funcție de cauza lor: umflături sau proeminențe; lăcrimare sau secreții, în cazurile în care pungile sunt asociate cu conjunctivită sau alte afecțiuni oculare; piele subțire - pielea de sub ochi este mai subțire decât în alte părți ale corpului, ceea ce poate face ca vasele de sânge să fie mai vizibile și să dea zonei un aspect întunecat. În alte situații, textura pielii poate fi schimbată, putând deveni mai aspră sau poate prezenta riduri fine. „Alteori, pot apărea stări de iritare sau mâncărime, în special dacă sunt cauzate de reacții alergice sau de alte afecțiuni ale pielii. În principiu, tratamentul pentru pungile de sub ochi depinde de cauza lor. La ora actuală, există o serie de opțiuni, de la remedii la domiciliu, până la proceduri medicale și operaţii”, a precizat medicul.În rândurile ce urmează vă vom spune care sunt cele mai frecvente opțiuni de tratament pentru pungile sub ochi, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Înainte de toate, este necesar a vă modifica stilul de viață. Mai mult decât atât, asiguraţi-vă că dormiţi suficient și că aveţi un somn de calitate, evitaţi alcoolul și sarea, pentru că acestea pot cauza retenția de lichide. Totodată, se poate opta pentru aplicarea unor comprese reci sau linguri reci pe zona de sub ochi, cu scopul de a reduce umflarea. Atenţie, însă! Acestea nu se vor aplica direct pe piele, pentru a nu o traumatiza, ci prin intermediul unei feșe sau unui material textil. În acelaşi timp, aveţi posibilitatea de a vă achiziţiona din farmacii diferite produse cosmetice și de îngrijire a pielii, sub formă de creme și serumuri, care reduc pungile și cearcănele de sub ochi. Majoritatea produselor conțin ingrediente precum cafeină, acid ialuronic, vitamina C, ceramide, retinoizi sau peptide, care pot ajuta la diminuarea aspectului umflăturilor. O altă soluţie se referă la folosirea unor produse cosmetice, pentru a ascunde imperfecțiunile pielii precum cearcănele, petele, erupțiile cutanate și alte decolorări sau neregularități ale pielii.