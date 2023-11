Valeriana poate fi utilă în reducerea anxietății și a anumitor dureri

Pentru cei care nu ştiu, rădăcina de valeriană este folosită pentru tratarea insomniei, iar cercetările recente în domeniu au confirmat efectul sedativ pe care îl are acest remediu natural. Oamenii de știință sunt de părere că efectele terapeutice ale valerianei se datorează prezenței GABA (acidul gamma-amniobutiric) în compoziția plantei, un neurotransmițător inhibitor central important. GABA are efecte benefice în tratarea anxietății, iar anumite medicamente acționează la nivelul creierului. Pe lângă efectele pozitive asupra somnului, valeriana poate fi utilă și în reducerea anxietății și a anumitor dureri.De exemplu, lipsa somnului are un impact direct asupra calității vieții, iar somniferele care pot fi recomandate când o persoană se confruntă cu lipsă cronică de somn dau diverse efecte adverse, precum dependență sau imposibilitatea trezirii la timp dimineața. Așadar, valeriana ar putea fi o soluție demnă de luat în seamă pentru tratarea acestor stări.Întrucât este un remediu pentru anxietate și are capacitatea de a reduce din simptomele specifice acesteia, rădăcina de valeriană are proprietăți sedative blânde și poate fi folosită pentru calmarea emoțiilor în anumite situații tensionate. Totodată, valeriana este folosită și pentru tratarea crampelor abdominale și uterine, deoarece are efecte antispasmodice și antiinflamatoare. În acelaşi timp, poate calma durerile de cap și migrenele.