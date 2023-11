Sanatoriul Balnear Techirghiol a obţinut premiul pentru cea mai bună bază de tratament

„Noi suntem membri în diferite societăţi internaţionale, care se ocupă de domeniul balnear, cercetare ştiinţifică, balneo-terapie, staţiune balneară. De fapt, România a fost membră în astfel de societăţi încă din 2006, după o lungă absenţă în peisaj. În cele din urmă, am readus România, prin intermediul sanatoriului, în Federaţia Internaţională de Balneoterapie şi Climatoterapie. Iniţial, am fost aleasă vicepreşedinte, apoi, în urmă cu patru ani, prim-vicepreşedinte. În acest timp, am făcut parte dintr-o echipă extraordinară, împreună cu preşedintele federaţiei, dar şi cu alţi vicepreşedinţi, împărţind cu alţi oameni de ştiinţă, medici din diverse părţi ale lumii, cunoştinţele noastre în domeniu şi ceea ce facem aici de 124 de ani. Apoi, în 2023, după decesul fostului preşedinte, am fost propusă de colegii din mai multe ţări a fi preşedinte, iar Adunarea Generală a votat în unanimitate numele meu ca preşedinte al federaţiei”, a declarat medicul.





Un alt motiv de mândrie pentru renumita instituţie cu profil medical de la malul mării este că un medic din echipa de specialiști ai sanatoriului a fost numit președinte al Federației Internaționale de Balneoterapie și Climatoterapie. Ne referim la conf. univ. dr. Olga Surdu, medic primar în Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, titulatura fiindu-i acordată în cadrul congresului organizat la Ourense, Spania. Precizăm că FEMTEC (World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy) este, la ora actuală, cea mai prestigioasă asociație de balneologie și recuperare medicală din lume.