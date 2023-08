Magnetoterapia tratează bolile și contribuie la reducerea durerii

Magnetoterapia este un tip ce medicină alternativă care utilizează magneții pentru a trata anumite boli și pentru a reduce durerea asociată.În ultimii ani, magnetoterapia a luat o amploare foarte mare. Specialiștii în terapia prin magneți au avansat diverse explicații pentru modul în care acționează remediile magnetice asupra organismului uman, iar principiul care stă la baza acestei terapii constă în faptul că unele celule și țesuturi din organism prezintă impulsuri electromagnetice, care în cazul unor afecțiuni sau tulburări se degradează.Astfel, a precizat dr. Oana Costin, utilizarea magneților are rolul de a reface câmpurile energetice, de a restabili echilibrul și de a readuce sănătatea în organele și țesuturile afectate. Pe scurt, magneții acționează prin producerea unor câmpuri magnetice de diferite niveluri care se presupune că pot pătrunde în corpul uman, având puteri vindecătoare asupra lui. Acești magneți sunt realizați din metale (cum ar fi fierul) sau aliaje (amestec de metale sau metale cu nemetale) și au diferite puteri de acțiune. Desigur, există mai multe păreri în ceea ce privește dimensiunea și tipul de magneți folosiți, precum și locul unde trebuie aplicați, în funcție de afecțiunea tratată, pentru a fi cât mai eficienți. „Pentru tratarea țesuturilor mai profunde, terapeuții recomandă magneții unipolari, datorită puterii mai mari de penetrare a câmpului magnetic, în timp ce în cazul țesuturilor de suprafață sunt mai eficienți magneții cu poluri alternante. Cu toate acestea, nu s-a dovedit științific că acest mecanism de alegere a magneților în funcție de profunzimea țesuturilor ar funcționa”, a subliniat medicul.Specialiștii în magnetoterapie sunt de părere că stări precum oboseala, amețeala, durerea de diverse tipuri și alte afecțiuni legate de sistemele circulator și nervos sunt cauzate de acumularea în organism de ioni pozitivi. În astfel de situaţii, utilizarea magneților ar readuce echilibrul și astfel ar înlătura starea de rău.Magneții metalici se aplică pe piele sau aproape de piele, fie direct, fie sub forma de brățări, coliere, centuri sau sub forma unor pachete care se aplică în zona cu probleme. Totodată, se pot folosi perne, saltele sau pături. De exemplu, centurile magnetice conțin mai mulți magneți și sunt disponibile pentru toate zonele corpului (spate, mâini, coate, încheieturi, picioare). În cazul durerilor de cap sunt indicate colierele, cerceii și coronițele magnetice.