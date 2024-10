Mare atenţie la alimentaţia copilului mic! Evitaţi pe cât posibil zahărul!

De obicei, înainte de împlinirea a şase luni de viaţă ale sugarului, orice pediatru iniţiază discuţia despre alimentaţia diversificată cu părinţii. Acesta este momentul în care se vorbeşte despre ce va trebui să mănânce pe viitor copilaşul, după ce trece de vârsta de jumătate de an.Trecând peste trendurile la modă, autodiversificarea şi introducerea legumelor pe rând, de teama alergiilor, pediatrii constănţeni sunt uimiţi de faptul că tot mai multe dintre tinerele mame se feresc de amidon, introducând mai degrabă cartoful dulce decât cel obişnuit, crescut şi recoltat în România, iar după un an se feresc de zahăr, cu o perseverenţă incredibilă. „Văd chiar copii care nu au primit nici măcar o bomboană până la vârsta de trei ani şi nu ştiu de ce aleg să facă aşa ceva. Amidonul este important în alimentaţie, fiind sursă de glucide. Alimentele bogate în amidon sunt principala sursă de carbohidraţi dintr-o dietă echilibrată, care asigură necesarul zilnic de nutrienţi”, a precizat dr. Ionela Popescu, medic pediatru.Specialiştii spun că organismul uman utilizează amidonul pentru a furniza glucoza celulelor, dar sursa acestui carbohidrat complex este şi ea importantă, pentru că trebuie să deţină şi o valoare nutriţională crescută, pentru a fi cu adevărat benefică. Spre exemplu, dulciurile şi alimentele din făină procesată conţin şi ele amidon, însă nu au alţi nutrienţi esenţiali de oferit. Aşadar, alegeţi cu mare atenţie produsele bogate în amidon, printr-o bună cunoaştere a proprietăţilor acestora. Înainte de toate, însă, trebuie să ştiţi că amidonul este constituit din complexe de zaharuri simple, de aceea este inclus în categoria carbohidraţilor complecşi, despre care se credea în trecut că nu cresc semnificativ nivelul glicemiei în sânge.La rândul său, zahărul este rău în alimentaţie dacă este în exces, altfel zahărul nu omoară pe nimeni, este de părere dr. Popescu. „De ce să privăm copilul aflat în creştere de o importantă sursă de energie şi de o plăcere? Ciocolata şi dulciurile sunt stimulatoare ale hormonului fericirii. Nu înţeleg de ce tinerele mame aleg aceste obiceiuri”, a completat specialistul. Zahărul este un tip de carbohidrat, o grupă alimentară importantă, atât în alimentaţia copiilor, cât şi a adulţilor. Mai mult decât atât, alături de grăsimi, carbohidraţii sunt principalele surse de energie ale organismului. „Noi, copii fiind, am crescut cu bomboane şi cu dulciuri făcute în casă. Nu mâncam toată ziua, dar, să ne înţelegem: ştiam ce este o bomboană sau o prăjitură. În concluzie, cred că moderaţia în toate este mai bună decât orice şi copilul este bine să cunoască toate gusturile şi să facă singur alegerea: între o prăjitură şi un fruct sau noi părinţii, prin comportamentul nostru, să-i îndreptăm mai degrabă spre fructe şi legume zilnic şi către dulciuri rafinate săptămânal”, a explicat dr. Popescu. Carbohidraţii se găsesc în legume, fructe, leguminoase, produse lactate, cereale, îndulcitori, cum ar fi zahărul, mierea, siropul de porumb, concentratul de suc din fructe etc. Astfel, organismul transformă carbohidraţii în glucoză, pe care celulele o folosesc drept combustibil, în special creierul. Totuşi, nu uitaţi! Zahărul este interzis în primul an de viaţă. Se va adăuga zahăr în preparatele celor mici cât mai târziu posibil, iar dulciurile din magazine reprezintă o adevărată povară pentru organismul copilului. În plus, copiii care consumă frecvent dulciuri sunt expuşi riscului de a se îmbolnăvi foarte uşor sau de a face forme severe de boală, pentru că organismul lor este secătuit de minerale şi vitamine, de zahărul ingerat, iar sistemul lor imunitar nu funcţionează aşa cum ar trebui.