Mierea nu trebuie inclusă în alimentaţia copiilor mai mici de un an

Este important să reţineţi aceste reguli simple, iar mierea adăugată copilaşilor în alimentaţie va aduce numai beneficii, ea fiind considerată cel mai sănătos înlocuitor al zahărului şi fiind foarte bogată în vitamine, antioxidanţi şi nutrienţi. În plus, încă din cele mai vechi timpuri mierea este folosită pentru tratarea diverselor afecţiuni, cum ar fi: anemia, insomnia, calmarea durerilor de gât în combinaţie cu lămâia, constipaţia. De asemenea, deţine rolul de expectorant natural cu efect antiseptic, antivomitiv şi detoxifiant.





Foarte multe mămici care au auzit despre beneficiile mierii de albine doresc să o includă în alimentaţia copilului. Mierea însă, întrodusă în dietă la momentul nepotrivit sau utilizată greşit poate avea efecte negative, susţin specialiştii elytis.ro. De exemplu, mierea de albine la temperaturi înalte este toxică, astfel evitaţi să o puneţi în ceai cald sau în prăjituri, de exemplu. Ea se consumă rece sau la temperatura camerei. De asemenea, nu administraţi miere de albine copiilor sub un an. Pentru copilaşii de până la un an mierea prezintă un risc foarte mare de botulism infantil, o intoxicaţie alimentară extrem de periculoasă, cu risc de deces. După această vârstă sistemul digestiv al copilului va fi destul de puternic pentru a contracara bacteriile rele şi a nu se lăsa germinat. Desigur, după un an copiii pot consuma miere de albine, dar în cantităţi mici, deoarece aceasta conţine zaharuri şi creşte riscul de carii dentare, în plus nu este bine să obişnuiţi bebeluşul de la vârste atât de fragede cu gustul dulce.