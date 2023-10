Năsturelul ajută la eliminarea excesului de apă din organism

Năsturelul, brâncuța sau măcrișul de baltă, cum mai este denumit, este folosit din cele mai vechi timpuri pentru beneficiile pe care le are pentru sănătate. Sursă bogată de vitamine și minerale, planta conține cantități considerabile de vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina E, fier, potasiu, calciu, acizi grași Omega‑3, antioxidanți, iod, fibre, sulf și nu numai. Potrivit specialiștilor, 102 grame de năsturel au doar 12 calorii, precum și 2.4 grame de proteine, 1.2 grame de carbohidrați și zero grăsimi. Totodată, o cană de năsturel conține 24% din doza zilnică recomandată de vitamina C, care ajută organismul să dezvolte rezistență la agenții infecțioși, dar îl face și să lupte mai bine cu radicalii liberi.De aceea, nu strică să introduceți în meniul vostru zilnic și această plantă. Nu în ultimul rând, năsturelul este bogat în potasiu, care acționează precum un diuretic, eliminând excesul de apă din organism. Totodată, este bogat în fibre, tratând și prevenind constipația, precum și alte probleme de natură gastrointestinală. Datorită conținutului de iod, despre care se știe că este esențial pentru menținerea glandei tiroide sănătoase, metabolismul este stimulat prin consumul de năsturel. În plus, după cum am spus, are foarte puține calorii. Vitamina C din năsturel stimulează producerea colagenului, proteină importantă pentru piele și păr. O cană de năsturel conține 22% din doza zilnică de vitamina A recomandată, iar aceasta ajută la hidratarea părului.