Nu vă panicați! Herpesul oral se vindecă de la sine

„Lichidul din vezicule este plin de viruși herpes simplex, ceea ce face herpesul extrem de contagios. De exemplu, o persoană infectată poate răspândi HSV-1 către o altă persoană prin sărut, dar și prin partajarea ustensilelor de bucătărie. În schimb, HSV-2 se răspândește în principal prin contactul sexual. Totuşi, această distincție nu este întotdeauna valabilă. Câteodată, o persoană se poate infecta cu herpes genital în urma sexului oral, dar poate avea simptome în jurul gurii, ca și cum ar avea herpes oral. În funcție de stadiul evoluției virusului, simptomele vor fi diferite. În cazul herpesului oral, oamenii se pot confrunta cu următoarele situaţii: senzație de arsură, bășici vizibile, care conțin un lichid limpede și sunt localizate pe sau în jurul buzelor”, a explicat medicul. Bolnavul poate avea febră în acest stadiu. Alteori, apar bășicile rupte, după aproximativ 4-7 zile de la apariția veziculelor, când se deschid și eliberează lichid. Tot atunci va apărea durerea, iar rana va forma o crustă. Faza de final se referă la cicatrizare, la aproximativ 15 zile până la o lună după primele simptome, când crustele dispar și nu ar trebui să lase în urmă o cicatrice. Din păcate, lăsat netratat, herpesul oral va trece prin ciclul său natural de evoluție. După câteva zile, săptămâni sau cel mult o lună, semnele virusului ar trebui să dispară fără cicatrici. Apoi, virusul va rămâne latent în sistemul nervos periferic și, în viitor, va reapărea sau nu cu simptome similare care durează mai puțin timp.





Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, dacă ar fi testată pentru herpesul oral, aproximativ 67% din populația adultă din întreaga lume ar avea un rezultat pozitiv. Cu alte cuvinte, o persoană poate avea un rezultat pozitiv chiar dacă nu a avut niciodată simptome. Potrivit dr. Andreea Borsanu, de vină este virusul herpes simplex HSV-1, acest agent patogen aparținând familiei de virusuri cunoscute sub numele de Herpesviridae. În general, aceste virusuri afectează diferite părți ale corpului. De exemplu: HSV-1 rămâne, în principal, în jurul gurii, în timp ce HSV-2 se manifestă în regiunea genitală, provocând herpes genital. Cert este că ambii viruși se transmit prin contact direct, chiar și atunci când nu există leziuni vizibile sau active.Pe scurt, o persoană poate infecta o altă persoană chiar dacă nu are vezicule la momentul contactului. Desigur, transmiterea virală este mult mai probabilă dacă persoana are vezicule. Cu toate acestea, cea mai mare probabilitate de transmitere există atunci când una dintre vezicule se sparge și lichidul din interior curge.