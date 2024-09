Ochii uscați sunt, uneori, un simptom al unor boli precum artrita reumatoidă

Sindromul ochilor uscaţi, numit şi kerato-conjunctivită uscată sau xeroftalmie apare, în general, din cauza lipsei îndelungate de lubrifiere şi umidificare a ochiului. Ca urmare, ochiul suferă o iritaţie constantă, care poate duce chiar la o inflamaţie a acestuia.În mod normal, a declarat dr. Sena Bectaș Florea, suprafaţa ochiului (corneea) trebuie să fie în permanenţă umedă. De regulă, acest rol este îndeplinit de filmul lacrimal, care are o structură complexă, alcătuită din mai multe straturi, cu funcţii diferite. Sindromul de ochi uscat apare fie din cauza lipsei îndelungate de lubrifiere şi umidificare a ochiului, fie din cauza alterării echilibrului dintre componentele filmului lacrimal. Astfel, părţile anterioare ale ochiului suferă o iritaţie constantă până la inflamaţie.„Semnele sindromului de ochi uscat constau în senzaţia permanentă de uscăciune, de mâncărime şi desigur, de arsură la nivelul ochilor. Aceste simptome pot fi de ajuns pentru ca oftalmologul să pună diagnosticul de ochi uscat. Uneori s-ar putea chiar ca acesta să dorească să măsoare cantitatea de lacrimi din ochi (test Schirmer)”, a explicat medicul.Specialistul a mai spus că lacrimile acoperă ochiul, spălând praful şi secreţiile şi păstrând ochiul umed. De asemenea, ele mai conţin enzime care neutralizează microbii care pătrund în ochi. Sindromul de ochi uscat are mai multe cauze. În unele situaţii, acesta poate apărea în urma procesului de îmbătrânire sau ca efect secundar la unele medicamente, ca: antialergice, antidepresive, anticoncepţionale, multivitamine etc. Apoi, acesta poate fi o urmare a expunerii unei persoane într-un climat uscat, cu vânt şi praf. Pe de altă parte, bolnavii sunt diagnosticaţi cu această afecţiune după folosirea îndelungată a calculatorului sau televizorului.Oricum, ochii uscaţi reprezintă şi un simptom al unor boli generale, cum sunt lupusul, artrita reumatoidă, sindromul Sjogren, purtarea îndelungată a lentilelor de contact, diferite boli ale pleoapelor (blefarite, dar şi altele), fumatul etc. Trebuie precizat că sindromul de ochi uscat apare mai frecvent la femei, probabil din cauza variaţiilor hormonale. Oricum, acesta nu poate fi tratat cauzal, dar simptomele lui (uscăciunea, mâncărimea şi arsura pot fi ameliorate).„Oftalmologul vă poate prescrie lacrimi artificiale, picături de ochi lubrifiante, pe bază de metilceluloză etc, care pot ameliora senzaţia de uscăciune şi mâncărime. Recent, au apărut şi colire pe bază de hialuronat de sodiu (acid hialuronic), o substanţă foarte apropiată, din punct de vedere al caracteristicilor, de lacrimile naturale. Dacă sindromul de ochi uscat apare ca efect secundar al unui tratament medical, oprirea acestuia rezolvă, în general, problema. Alteori, schimbarea tratamentului ameliorează sindromul de ochi uscat. De asemenea, tratarea bolii de bază a pleoapelor (blefarita), atunci când există, ajută în cazul sindromului de ochi uscat. Aceasta poate necesita tratament local antibiotic sau steroidian, dar şi curăţarea frecventă a pleoapelor cu un şampon antibacterian special”, a preizat specialistul.