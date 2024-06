Pe măsură ce îmbătrâniți, începeți să vă pierdeți din flexibilitate. Medicii susțin că flexibilitatea corporală este un aspect important al sănătății fizice și al capacității funcționale a corpului și se referă la capacitatea articulațiilor și mușchilor de a se deplasa liber și eficient prin amplitudinea lor completă de mișcare. Mușchii flexibili permit corpului să efectueze mișcări fără tensiune excesivă sau disconfort, iar o mobilitate articulară bună este esențială pentru funcționarea corectă a organismului și pentru prevenirea accidentărilor. Iată ce puteți face pentru a vă recăpăta sau spori flexibilitatea: orice postură specifică practicii yoga vă crește flexibilitatea, dar Salutul Soarelui practicat în fiecare dimineață nu numai că vă va face să fiți flexibil într-un timp foarte scurt, însă vă oferă și energia necesară pentru un început de zi reușit. Cunoscut și sub denumirea de Surya Namaskar, Salutul Soarelui este o succesiune de mișcări care imită mișcările soarelui pe cer, de la răsărit la apus. În plus, hidratarea pare să fie un leac pentru foarte multe probleme și are un rol important în recăpătarea flexibilității coloanei și a întregului corp. Așadar, consumând multe lichide, veți oferi un plus de flexibilitate mușchilor voștri.