Produsele pe bază de acid azelaic vă întineresc tenul

Acidul azelaic nu este la fel de cunoscut ca acidul salicilic, acidul hialuronic sau retinoizii, însă are multe proprietăți benefice pentru tratarea tenului cu probleme. Potrivit medicilor, acest acid are o acțiune exfoliantă asupra tenului. Astfel, prin folosirea lui, tenul va căpăta un aspect mai luminos, deoarece exfolierea are rolul de a elibera porii încărcați de impurități. În plus, acidul azelaic are proprietăți antioxidante, astfel că tenul tratat cu produse care îl conțin va avea un aspect întinerit și, în același timp, se previne apariția semnelor specifice oboselii și înaintării în vârstă. Menţionăm că acest tip de acid, care provine din cereale ca orzul, grâul sau secara poate fi folosit inclusiv pe un ten normal. Practic, prin exfoliere sunt eliminate celulele moarte de la suprafața pielii, iar tenul proaspăt exfoliat are un aspect sănătos și luminos, atunci când sunt folosite produse cu o acțiune blândă, care să nu zgârie sau să irite pielea. Totodată, folosirea acidului azelaic ca tratament cosmetic este recomandată persoanelor care au probleme cu acneea, rozaceea sau hiperpigmentarea tenului. Cert este că acesta este tolerat de toate tipurile de ten, inclusiv cel sensibil și are efecte vizibile rapid, dacă este folosit corect și consecvent.