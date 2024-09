Sportivii de la CSM Constanţa intră în focuri. Meciuri tari la baschet şi handbal

Este o nouă săptămână plină pentru sportivii de la CSM Constanţa, care au început toamna cu participări la competiții naționale și internaționale.Baschetbaliștii debutează în dubla cu BC Dnipro, din FIBA Europe Cup, care are loc săptămâna viitoare la Constanța.În weekend, orașul nostru este gazda Campionatului Național de Box Feminin, cu Amalia Niță, campioana europeană de tineret, în prim-plan. După pauza de vară, rugbiștii revin pe gazon, handbaliștii seniori continuă meciurile din Liga Zimbrilor, iar juniorii debutează în campionatul național, în timp ce voleibalistele noastre se pregătesc pentru apropiatul debut în Divizia A1. Atleții și halterofilii se bat pentru medalii în competițiile interne.Atmosfera cupelor europene revine la Sala Sporturilor. CSM Constanța joacă în calificările pentru FIBA Europe Cup cu BC Dnipro, pe 24 și 26 septembrie. Echipa antrenată de Dan Fleșeriu și Valentin Boian are o misiune dificilă contra experimentatei campioane a Ucrainei, care revine după doi ani în competiție, dar băieții de la malul mării vor încerca să fructifice avantajul terenului propriu. Ambele meciuri au loc la Constanța, marți, 24 septembrie, de la ora 20:30, prima manșă, și joi, 26 septembrie, tot de la ora 20:30, manșa secundă. Miza este calificarea în grupa C din FIBA Europe Cup, alături de Cholet Basket (Franța), Windrose Giants Antwerp (Belgia) și Fribourg Olympic (Elveția).În weekend, handbaliştii juniori de la CSM Constanța își fac debutul în noua ediție a Campionatului Național de Handbal Masculin. Juniorii 3 intră primii în focuri, cu un meci acasă, în prima etapă din Seria F a Campionatului Național J3. CSM Constanța joacă pe teren propriu cu CSȘ Medgidia B, sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 9:00. Din serie mai fac parte HC Omer B și CSȘ Călărași.Juniorii 1 debutează în noul sezon cu un meci acasă. CSM Constanța face parte din Seria D, alături de CS Axiopolis Cernavodă, CSȘ Galați, CSȘ Medgidia și LPS Brăila. Echipa noastră joacă în prima etapă cu CSȘ Medgidia, tot sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 12:30.Juniorii 2 încheie weekend-ul handbalistic de la Constanța. Echipa constănţeană face parte din Seria D a Campionatului Național J2, alături de CSȘ Călărași, Arrubium 2008 Măcin, CSȘ Medgidia, HC Omer, LPS Brăila și CSȘ Galați. CSM Constanța joacă în prima etapă cu LPS Brăila, duminică, 22 septembrie, de la ora 13:30.Duminică, 22 septembrie, se desfășoară, la Brașov, Campionatul Național 10 km, Seniori, U23 și U20 de alergare pe șosea individual și pe echipe. De la CSM Constanța va participa sportivul Carol Popa la categoria juniori. Atletul este pregătit de antrenorul Cristian Doicescu.Baschetbalistele de la CSM Constanța joacă returul cu Cademont Zaragoza, din calificările pentru FIBA EuroLeague Women. După ce au fost la egalitate cu valoroaselor lor adversare mai mult de o repriză, în prima manșă, de la Constanța, campioanele României își vor juca șansa până la capăt, chiar dacă puternica echipă spaniolă este mare favorită în urma victoriei cu 75-57. Fetele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Șerban și Volha Tămîrgeanu sunt hotărîte să valorifice la maximum experiența pe care o trăiesc în cea mai importantă competiție din baschetul feminin european. Partida se va disputa marți, 24 septembrie, de la ora 21:00, în Pabellon Principe Felipe din Zaragoza. Meciul va putea fi urmărit pe youtube-ul FIBA EuroLeague Women.