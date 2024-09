Elias Charalambous: „Trebuie să începem să câştigăm punctele necesare pentru play-off”

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă prilejuită de partida cu Petrolul Ploieşti, că formaţia sa va trebui să înceapă să câştige punctele necesare pentru a putea să se califice în play-off-ul Superligii de fotbal.„Avem nevoie de cele trei puncte. Toate meciurile sunt decisive. Nu ştim însă rezultatul, nu ştim ce se va întâmpla. Noi ne dorim să câştigăm, să luăm cele trei puncte şi asta ne va ajuta în viitor. Trebuie să începem să câştigăm punctele de care avem nevoie pentru a ajunge în play-off”, a declarat Charalambous.El a spus că mai multe echipe din Superligă au un start foarte bun de campionat şi pot fi considerate surprize, printre acestea aflându-se şi Petrolul.„Nu surprinde doar Petrolul, în acest campionat sunt multe surprize. Dacă vă uitaţi la clasament veţi vedea pe primul loc Universitatea Cluj. Şi nu este surprinzător, pentru că ei joacă un fotbal foarte bun. Oţelul, Petrolul, la fel. Petrolul este o echipă foarte bună”.Întrebat dacă simte că postul său este în pericol după rezultate mai slabe din acest început de campionat, Charalambous a spus că patronul Gigi Becali este cel care decide soarta sa, el având sarcina de a munci cât mai bine.„Eu sunt aici şi, la fel ca în prima zi, îmi fac datoria. Şi eu îmi doresc rezultate mai bune, dau tot ce am mai bun pentru asta. Nu este decizia mea, este decizia patronului, el decide viitorul nostru al tuturor. Eu ştiu ce am de făcut aici, să muncesc cât de mult şi nu pot controla nimic altceva. Eu nu simt o presiune, nu am simţit niciodată în cariera mea. Atunci când îţi faci datoria şi dai tot ce ai mai bun, asta este tot ce pot face. Eu încerc doar să dau tot ce am mai bun”, a mai spus Chalarambous.