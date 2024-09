Canotorii de la CSM Constanţa au cucerit patru titluri europene. Baschetbaliştii nu s-au lăsat mai prejos

Campionatele Europene de Canotaj Under 23 s-au încheiat duminică la Edirne, în Turcia, iar tinerii sportivi de la CSM Constanța au avut evoluții remarcabile, reușind să câștige patru medalii de aur. În proba de dublu rame, echipajul format din Leontin Nuțescu de la CSM Constanța și Andrei Mândrilă a ocupat primul loc.La patru rame cu cârmaci, echipajul alcătuit din Sergiu Anfimov de la CSM Constanța, Cristian-Vasile Nicoară, Ionuț Pavel, Andrei Vatamaniuc și Maria-Antonia Iancu a terminat pe prima poziție a clasamentului.Campioni europeni au devenit și componenții echipajului de 8+1: Sergiu Anfimov, Leontin Nuțescu (ambii de la CSM Constanța), Costi-Daniel Neagoe, Andrei Hemen, Cristian-Vasile Nicoară, Ionuț Pavel, Andrei Vătămăniuc, Andrei Mândrilă și Maria-Antonia Iancu.Ceilalți canotori ai clubului nostru au încheiat competiția continentală pe următoarele poziții: Eduard Moldovan – locul 6 la patru rame (Finala A), Andrei Jan Bercea – locul 5 la dublu vâsle (Finala B), Dragoș Valentin Peia – locul 6 la patru vâsle (Finala B).România a participat cu 14 echipaje la Europenele Under 23, câştigând cele mai multe medalii, nouă. După acest concurs, canotorii intră într-o scurtă vacanță, ei încheind sezonul competițional.Sportivii de la CSM Constanța sunt pregătiți de antrenorii Gabriel Vodă și Marian Grijuc. Totodată, la București și Pitești a avut loc Next Generation Rising Stars presented by Brenntag în perioada 2-6 Septembrie unde aproape 300 de tineri şi-au anunțat prezența la evenimentul ce a adunat laolaltă cele mai promițătoare talente ale generației 2011 din baschetul românesc, fete și băieți, din cele 11 regiuni-sucursale regionale ale Federației Române de Baschet. În cadrul evenimentului Next Generation Rising Stars presented by Brenntag, pe parcursul celor patru zile de competiție, pe lângă meciurile care au fost pline de energie și pasiune, au fost organizate și evenimente conexe cu reputații antrenori Liviu Cǎlin şi Ionicǎ Nicolau, cu evaluări dar și susținerea unor serii de clinicuri, dedicate atât sportivilor, cât și antrenorilor.La Next Generation Rising Stars presented by Brenntag a fost prezentă și Regiunea Dobrogea Sucursala Nr. 9, unde cei mai buni sportivi ai regiunii au fost convocați de către antrenorul regional Bogdan Ivanovici al Sucursalei 9 Dobrogea alături de directorul tehnic Mihaela Grecu. Cu doisprezece sportivi în echipă, dintre care opt provenind de la CSM Constanța unde sunt antrenați de Bogdan Ivanovici & Ramona Pop, echipa regiunii Dobrogea a încheiat competiția pe locul 2, jucătorul de la CSM Constanța, Năstăsie Petru fiind desemnat și MVP-ul turneului. Totodată, ca un criteriu de talie, patru sportivi dintre cei opt prezenți în competiție care au provenit de la CSM Constanța au înălțimea peste 1.90 m.Au fost prezente 11 regiuni cu cele mai bune echipe iar Dobrogea a încheiat pe podium competiția. Sucursala Nr. 9 Regiunea Dobrogea a avut în componența sa următorii sportivi de la CSM Constanța: Hogea Maria, Antohi Sonia, Crina Ivanovici și Chițu Ioana în competiția feminină, în timp ce la masculin au fost prezenți Năstăsie Petru, Pușcașu Mihai, Marcu Eduard, Grigore Darius, Timofei Filip, Todirică Andrei, Anghel Erik, Diaconu Luca.