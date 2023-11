Ridichea neagră este eficientă în tratarea tusei și răgușelilor

Ridichea neagră este folosită din vremuri străvechi în tratarea afecțiunilor gastrointestinale, dar virtuțile terapeutice ale acestei plante nu se opresc aici. Rădăcina ei conține un ulei esențial bogat în compuși sulfurați, care poartă numele de glucozinolați. Totodată, planta mai are în compoziție și celuloză, pectine, fibre, vitaminele A, B1, B2, C, acid folic, săruri minerale precum potasiu, magneziu, calciu, fosfor, fier, zinc, siliciu, sulf, seleniu și hidrați de carbon. Potrivit medicilor, folosită sub formă de sirop, ea este eficientă în tratarea tusei și răgușelilor, ajutând la fluidizarea și la eliminarea secrețiilor din gât. Se poate lua câte o linguriță de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de mesele principale.Siropul se obține astfel: spălaţi bine o ridiche, apoi uscaţi-o. Tăiaţi partea superioară, ca un capac, după care îndepărtaţi cu un cuţit interiorul ridichii. Puneţi două linguri de miere sau patru linguri de zahăr, acoperiţi ridichea cu partea decupată şi lăsaţi-o să stea aşa peste noapte. Acest suc poate fi foarte iritant pentru sistemul digestiv, de aceea trebuie combinat cu suc de morcov. Specialiștii spun că extractul apos de ridiche neagră este benefic contra virusurilor care produc gripa. Ca urmare, în caz de gripă sau răceală, se recomandă un tratament care trebuie urmat 10-14 zile, timp în care se administrează câte trei linguri de sirop de ridiche neagră zilnic pe stomacul gol. În plus, ridichea neagră stimulează sucurile digestive și stimulează fluxul biliar, acest lucru ajutând la detoxifierea ficatului