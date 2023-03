Şamponul solid hidratează și reface părul deteriorat

La momentul actual, pe piața cosmeticelor au apărut tot felul de produse pentru îngrijirea părului. Unul dintre acestea este și șamponul solid, care îndeplinește aceleași funcții ca și versiunea lichidă, dar este o opțiune ecologică. Totuși, susțin specialiștii, șamponul solid este asociat cu beneficii precum hidratarea și refacerea părului deteriorat și controlul sebumului. Cum se folosește? După cum ne arată unele studii, acesta este un produs care curăță părul și scalpul, uneori formulat pentru a normaliza sau stimula funcțiile capilare sau glandele sebacee. Aceste batoane sunt asemănătoare săpunurilor, curățând și oferind nutrienți naturali părului și există în variante pentru toate tipurile de păr. Mai mult decât atât, unele conțin chiar și elemente care luptă împotriva mătreții. Diferența dintre un șampon lichid și unul solid este că cel de-al doilea are ca scop reducerea impactului asupra mediului în timpul procesului de fabricație: consum mai mic de apă, zero plastic și emisii scăzute de CO2. Beneficiile lui sunt multiple. Revista „Cosmetics” evidențiază ușurința de transport și fabricarea din ingrediente vegetale. Produsul are o stabilitate microbiologică mai mare, deoarece minimizează doza de conservanți necesară în șampoanele lichide. În plus, nu distruge uleiurile naturale ale părului şi are grijă de sănătatea capilară. Un raport elaborat de specialişti subliniază faptul că oceanele primesc aproximativ nouă milioane de tone de plastic în fiecare an. Utilizarea șamponului solid contribuie la lupta împotriva acestei probleme, deoarece este eliminată necesitatea de a folosi sticle de plastic. Pentru distribuție, se folosesc hârtie reciclată și cutii biodegradabile.