Scoarța de stejar, un aliat în lupta cu tulburările neurodegenerative

Pe scurt, stejarul are proprietăți antiinflamatorii și neuroprotective, ceea ce înseamnă că acesta ar putea oferi șanse în plus în lupta cu tulburările neurodegenerative care își pun amprenta asupra sistemului nervos. Includem aici tumorile cerebrale, epilepsia, boala Alzheimer, Parkinson sau glioblastomul. Cu toate acestea, combinația dintre stejar și suplimentele pe bază de fier ar trebui evitată, deoarece taninurile pot reacționa cu absorbția fierului. Contraindicație pentru a utiliza scoarța acestui copac au și persoanele cunoscute cu probleme cu inima. Atenție, însă! Beneficiile stejarului trebuie exploatate numai cu recomandarea medicului.





Scoarța de stejar are o mulțime de beneficii pentru organism. În primul rând, susțin specialiștii, compușii săi acționează ca antioxidanți, protejând corpul de daunele cauzate de radicalii liberi. Se crede că tocmai această activitate antioxidantă poate îmbunătăți sănătatea inimii și a ficatului. Un studiu de laborator a prezentat dovezi în acest sens, iar ceea ce se știe este că scoarța de stejar nu poate oferi aceleași proprietăți deosebite pentru toți. Proprietățile antibacteriene ale stejarului împotriva agenților patogeni bacterieni multirezistenți au fost testate în laborator. Studiile au vizat mai multe specii de stejar alb, iar rezultatele sunt promițătoare.