Semințele de in și cele de chia vă ajută să slăbiți

Semințele de chia pot fi găsite în magazinele naturiste sau chiar și în cele obișnuite. Mâncați două sau trei linguri pe zi, adăugându-le în salate, iaurturi, shake-uri etc. Probabil ați mai auzit unele persoane vorbind despre semințele de in. Pentru că aceste bobițe mărunte conțin o cantitate considerabilă de fibre alimentare, reprezintă cea mai bogată sursă vegetală cunoscută de acizi grași Omega 3 și cea mai bogată sursă de estrogen mai puțin activ, toate acestea transformându-le într-un super-aliment. Potrivit specialiștilor, semințele de in conțin o cantitate mai mare de fibre decât orice alte cereale. Consumul regulat previne constipația, scade colesterolul și oferă o doză considerabilă de acizi grași Omega 3, fiind mai bune în acest sens decât orice specie de pește.





Toată lumea ar trebui să știe că nu există diete minune, dar cu ajutorul unor semințe, cu un regim alimentar riguros și cu sport veți reuși să pierdeți câteva kilograme. În toată această provocare, fibrele sunt esențiale pentru sănătatea organismului, întrucât ajută la buna funcționare a aparatului digestiv și la eliminarea tuturor substanțelor dăunătoare. Mai mult decât atât, sunt esențiale într-o dietă care urmărește pierderea în greutate în mod sănătos. Știați că, de exemplu, o alimentație bogată în fibre vă apără împotriva diabetului sau împotriva bolilor cardiace? În plus, acestea ajută și la menținerea echilibrului nivelului de colesterol. Apoi, pe lângă faptul că vă oferă energie, acestea conțin și bacterii sănătoase care protejează flora intestinală, vă ajută să ardeți grăsimile, vă oferă o senzație de sațietate, accelerează metabolismul și pot fi consumate fără probleme în salate, smoothie-uri sau diverse gustări. Pe lista celor mai bune semințe pentru slăbit se află cele de chia, care sunt bogate atât în fibre solubile, cât și insolubile. În același timp, accelerează metabolismul și vă ajută să slăbiți treptat, cu condiția să le consumați în mod regulat.