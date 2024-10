Semne clare că trebuie să mergi la logoped cu copilul tău

Specialiștii recomandă părinților să meargă cu copilul la logoped pentru evaluarea capacităților de comunicare oricând se simt îngrijorați, chiar și înaintea vârstei de trei ani. Există, însă, câteva semnale de alarmă după care ne putem ghida pentru a ne da seama dacă trebuie să apelăm la logoped: cel mic are un an și nu răspunde încă la numele său; copilul are deja doi ani și încă nu folosește niciun cuvânt sau are un vocabular extrem de limitat. Între 18 luni și doi ani, părinții nu ar trebui să descifreze prea greu ce spune copilul; copilul are trei ani și nu reușește să formeze propoziții simple, din trei cuvinte; copilul are patru ani, dar nu pronunță toate sunetele și știe foarte puține cuvinte.





Este foarte important ca problemele de vorbire ale copilului să fie depistate timpuriu și tratate cât mai curând, pentru a preveni apariția altor dificultăți de comunicare când copilul este deja mai mare sau chiar adult.





Logopedul are cunoștințele necesare pentru a ghida copilul în procesul de recuperare a limbajului. După ce evaluează micul pacient și depistează tulburările de limbaj, logopedul propune un plan de terapie pentru corectarea acestora.