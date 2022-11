Sfatul specialiştilor: Renunţati la fumat pentru sănătatea voastră!

Astfel, până la 25% dintre fermierii cultivatori de tutun sunt afectaţi de boala tutunului verde (intoxicaţie cu nicotină), o boală cauzată de nicotina absorbită prin piele la manipularea frunzelor de tutun. În acelaşi timp, producţia şi consumul de tutun contribuie la încălzirea globală, eliberând anual în mediu 80 de milioane de tone de dioxid de carbon (CO2), echivalentul conducerii a 17 milioane de maşini pe benzină în fiecare an. Specialiştii susţin că România s-a clasat pe locul trei în ceea ce priveşte producţia de ţigări din UE, în anul 2017. În ceea ce priveşte consumul de tutun, în ţara noastră 30,7% (5,63 de milioane) dintre adulţii cu vârsta de minimum 15 ani (40,4% bărbaţi şi 21,7% femei) consumă curent o formă de tutun (fumat, tutun fără fum şi produse cu tutun încălzit). Tocmai de aceea, campania din acest an este un apel pentru conştientizarea pericolului pe care tutunul îl reprezintă, pentru om şi mediu înconjurător. Drept urmare, sloganul campaniei Ziua Naţională fără Tutun 2022 este „Renunţati la fumat pentru sănătatea voastră şi a planetei!”





Anul acesta, în data de 17 noiembrie este celebrată „Ziua naţională fără tutun”, care are scopul de a conştientiza populaţia şi decidenţii politici în legătură cu enorma povară socială (boli/ dizabilităţi/decese premature) generată de consumul de tutun, ca punct de plecare pentru iniţierea de modificări comportamentale şi măsuri legislative adecvate. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, campania se desfăşoară pe toată durata lunii noiembrie şi are ca scop creşterea conştientizării în rândul populaţiei generale a riscurilor asociate fumatului, atât la nivel individual, asupra sănătăţii organismului, cât şi la nivel social, prin amprenta negativă pe care industria tutunului o are asupra mediului înconjurător.