Soluţii de tratare a transpirației excesive din zona capului

Transpirația este un proces natural prin care are loc răcirea corpului, însă transpirația excesivă, cunoscută și ca hiperhidroză, afectează 1-3% din populația Globului, iar atunci când interesează fața și capul, este cunoscută sub denumirea de hiperhidroză craniofacială. Medicii au afirmat că există două tipuri de hiperhidroză: primară focală și secundară. Hiperhidroza primară focală este cea mai comună formă a acestei afecțiuni și este definită prin transpirație excesivă ce nu poate fi explicată prin prezența unei anumite patologii sau prin tratamentul de fond al bolnavului. Hiperhidroza secundară este corelată cu o anumită boală a pacientului sau cu o medicație ce provoacă transpirație excesivă: patologie cardiacă, diabet zaharat, obezitate, neoplazii, infarct cerebral, menopauză, hipertiroidism, gută, boala Parkinson etc.Atunci când apare transpirația excesivă la nivelul feței și capului în cea mai mare parte din timp, fără a putea fi legată de temperaturi atmosferice ridicate, stres, exercițiu fizic sau alimente foarte condimentate, există posibilitatea diagnosticării hiperhidrozei.Transpirația excesivă în zona capului poate fi definită prin următoarele aspecte: apare fără un motiv anume, cum ar fi efortul fizic sau anxietatea; are un miros diferit de transpirația zonei axilare; determină persoanele afectate să își schimbe hainele sau să facă duș mai des decât în mod normal; poate conduce la scăderea stimei de sine. Soluțiile topice sunt de primă intenție în tratarea acestei afecțiuni și includ antiperspirante. Este, însă, important de reținut că aceste produse pot fi iritante pentru pielea capului, motiv pentru care, înainte de folosire, este indicată testarea pe o porțiune mică a pielii. O altă abordare a hiperhidrozei craniofaciale este reprezentată de injecțiile cu botox, însă cu precauția de a alege un medic experimentat în astfel de intervenții.