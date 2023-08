Alimentele care te fac să transpiri în exces

Dacă simți sau ți se pare că transpiri prea mult pe perioada sezonului estival, chiar dacă folosești aerul condiționat, te ferești de zilele toride și bei destulă apă, este posibil ca alimentația să fie de vină!Medicii atrag atenția că, pentru a nu mai transpira atât de mult, ceea ce mâncăm poate contribui foarte mult. Anumite alimente îți pot aduce multe probleme în sezonul cald. Trebuie să știi ce să eviți, pe cât posibil, să mănânci, pentru a te simți în formă. Pe lista alimentelor care trebuie reduse pe perioada verii se află ciocolata amăruie. Nu trebuie consumată atunci când este cald, pentru că are cafeină. Nutriționiștii susțin că alimentele care conțin cofeină pot genera creșterea transpirației, având un efect stimulator asupra corpului. Nici chips-urile de cartofi nu sunt potrivite și indicate, pentru că sunt procesate cu multă sare. Excesul de sodiu poate crește cu mult temperatura corpului. Totodată, este bine de știut că nucile de cocos au un conținut ridicat de grăsimi, astfel că te pot face să transpiri în sezonul călduros, în momentul în care organismul descompune celulele adipoase și le eliberează sub formă de căldură. Nu în ultimul rând, trebuie evitați și ardeii iuți. Nu sunt recomandați vara, din cauză că au în componență capsaicină, iar aceasta crește temperatura corporală.