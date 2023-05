Deficiențele nutriționale joacă un rol esențial în buna funcționare a organismului

Mâncaţi sănătos? Vă luați porția zilnică de vitamine, de minerale din alimente? Deficiențele nutriționale sunt un aspect deosebit de important pentru sănătatea umană, iar toate acestea joacă un rol esențial în buna funcționare a organismului. Din păcate, susțin medicii, în ultimii ani s-a constatat tot mai des că populația are carențe de vitamine şi minerale, și aici nu ne referim doar la adulți, ci și la copii.În momentul în care anumite substanțe nutritive lipsesc din organism, acesta are reacții care încearcă să vă facă atenți la prezența deficiențelor nutriționale. De exemplu, atunci când apar crampele musculare şi cârceii, specialiștii spun că există o lipsă de potasiu, magneziu și calciu. Apoi, dacă aveți buzele crăpate, este clar o absență a vitaminei A și nu numai. Altfel spus, fiecare carență are simptomele ei.Potrivit dr. Corina Șandru, deficitul de vitamina A se traduce în organism printr-o serie de simptome precum: senzație de ochi uscați (se asociază și cu deficit de acizi graşi esențiali Omega 3), ochi cu vinişoare roşii, buze uscate și crăpate, mai ales la colțurile gurii, pete maronii pe piele şi uscarea pielii. Fructele care ajută la înlăturarea acestei carențe sunt: caisele, grapefruitul, pepenele verde, papaya, prunele uscate.Legumele recomandate în astfel de situații sunt: morcovii, spanacul, ardeiul gras roşu, tomatele, broccoli, sparanghelul, fasolea verde, mazărea verde, varza şi varza de Bruxelles, cartofii dulci şi salata verde.Medicii afirmă că suplimentele cu potențial de stimulare a imunității trebuie introduse, obligatoriu, în alimentație. În afară de elementele enumerate mai sus, multe suplimente pot contribui la îmbunătățirea răspunsului imunitar.Dintre acestea amintim seleniul, care este un mineral esențial pentru sănătatea imunitară. Cercetările au demonstrat că suplimentele de seleniu pot spori apărarea antivirală împotriva tulpinilor de gripă, iar usturoiul are puternice proprietăți antiinflamatorii și antivirale. În plus, s-a demonstrat că îmbunătățește sănătatea imunitară prin stimularea celulelor albe protectoare din sânge. De asemenea, lemnul dulce conține multe substanțe, inclusiv glicirizina, care pot ajuta la protejarea împotriva infecțiilor virale. Conform cercetărilor în eprubetă, glicirrizina prezintă o activitate antivirală împotriva coronavirusului legat de sindromul respirator acut sever (SARS-CoV).Unele cercetări la om susțin utilizarea extractului acestei plante pentru a ajuta la ameliorarea simptomelor infecțiilor respiratorii virale acute, inclusiv răceala comună și bronșita. Cu toate acestea, rezultatele sunt amestecate și sunt necesare mai multe cercetări. Vitaminele B, inclusiv B12 și B6, sunt importante, și ele, pentru un răspuns imunitar sănătos. Cu toate acestea, mulți adulți sunt deficitari în ele, ceea ce poate afecta negativ sănătatea imunitară. Curcumina este principalul compus activ din turmeric și are proprietăți antiinflamatorii puternice, iar diverse studii indică faptul că poate contribui la îmbunătățirea funcției imunitare, la fel ca și echinacea. Aceasta este o plantă care îmbunătățește sănătatea sistemului imunitar și poate avea efecte antivirale împotriva mai multor virusuri respiratorii, inclusiv virusul sincițial respirator și rinovirusurile. La rândul său, propolisul, deși are efecte impresionante de întărire a imunității, poate avea și proprietăți antivirale, dar pentru asta sunt încă necesare mai multe cercetări la om.