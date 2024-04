În caz că nu știați, măsurarea tensiunii are două valori numite sistolică sau mare și diastolică sau mică. Tensiunea sistolică este presiunea pe care sângele o pune pe pereții vaselor de sânge atunci când inima se contractă, iar cea diastolică este presiunea pe care sângele o pune pe pereții vaselor de sânge atunci când se relaxează. Medicii susțin că tensiunea diastolică mare sau tensiunea mică mare reprezintă o problemă atunci valoarea ei este peste 90 mmHg. Astfel, tensiunea diastolică mare sau hipertensiune diastolică izolată este atunci când tensiunea sistolică este sub 140 mmHg și tensiunea diastolică peste 90 mmHg. Tensiunea diastolică mare izolată este neobișnuită și reprezintă mai puțin de 20% din cazurile de hipertensiune arterială.Tocmai de aceea, este necesar a se solicita asistență medicală dacă sunt prezente următoarele simptome: amețeală, cefalee- durere de cap, vertij, debut brusc de slăbiciune, dureri în piept, dificultăți în respirație etc. Mai multe studii arată că tensiunea arterială diastolică ridicată pare să fie legată de deficitele de memorie sau de afectarea cognitivă la persoanele cu vârsta de 45 de ani sau mai mult. Pentru fiecare creștere de 10 puncte peste 90 mm Hg, crește riscul de probleme de cogniție cu 7%. Tensiunea arterială ridicată, în particular tensiunea diastolică mare poate duce la blocarea sau spargerea arterelor, provocând un accident vascular cerebral. De asemenea, adulții cu tensiune arterială ridicată, inclusiv tensiunea mică mare, diabet sau ambele au un risc mai mare de boală cronică de rinichi decât persoanele fără aceste afecțiuni.