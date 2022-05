Terapia vampir vă reîmprospătează considerabil aspectul fizic

Desigur, terapia menționată implică, exact cum spuneam, extragerea sângelui, centrifugarea acestuia și reinocularea plasmei bogate în trombocite. În același timp, există și o altă procedură care se efectuează cu microace și există două proceduri care sunt cunoscute sub numele de terapia vampir. Deși una este mai populară, ambele au în comun aspectul plin de sânge al tenului. Este clar, sângele este plin de trombocite și factori de creștere, așa că poate ajuta la inducerea reparării celulelor. Acest fluid este introdus în piele, iar restul de sânge este aplicat sub formă de mască și dă impresia că persoana în cauză este rănită. Cât despre cealaltă procedură, se practică cu microneedling cu rolă. „Astfel, acele dispozitivului deschid microcanale şi prin intermediul lor pătrund substanțe nutritive (vitamine și antioxidanți), precum și medicamente. În acelaşi timp, dermul eliberează factori de creștere, deoarece încearcă să repare daunele cauzate de ace. Cert este că ambele proceduri pot fi combinate, adică plasma bogată în trombocite este inoculată în microcanalele produse de ace sau se injectează, folosind tehnica cunoscută sub numele de mezoterapie”, a explicat medicul. Altfel spus, terapia vampir este prezentată ca o procedură care favorizează reactivarea celulelor stem, ceea ce contribuie la întinerirea pielii. În general, îi sunt atribuite următoarele beneficii: oferă luminozitate, atenuează petele și cicatricile, reduce hiperpigmentarea, stimulează producția de colagen și elastină, reduce ridurile și liniile de expresie. Șansele de reacții alergice și efecte secundare sunt relativ scăzute, deoarece se folosește plasma sanguină proprie pacientului.







Totuși, deoarece este o abordare oarecum invazivă, pot apărea unele reacții, iar una dintre ele este durerea cauzată de microneedling. Alte reacții adverse care pot apărea sunt vânătăile, roșeața, cicatricile, granuloamele, rănile care întârzie să se vindece, precum și reacțiile la substanțele care sunt introduse.





Această metodă denumită și terapia Vampir sau PRP (Platelet-Rich Plasma) a fost folosită inițial în ortopedie, dar s-a demonstrat că dă rezultate remarcabile și în alte specialități medicale, medicină estetică, stomatologie, ginecologie etc. Potrivit dr. Georgiana Vrană, pentru efectuarea tratamentului, pacientului i se recoltează sânge, o cantitate de circa 10 ml. Proba de sânge este supusă unui proces de centrifugare, timp în care plasma și trombocitele sunt separate de restul elementelor din sânge. Rezultatul este o plasmă îmbogățită cu aminoacizi și vitamine, care va fi injectată cu un ac fin la nivel subcutanat, fix în zona care se dorește a fi reîntinerită. În ultimii ani, această procedură a devenit cunoscută atunci când unele celebrități au dezvăluit că profită de beneficiile terapiei vampir. În consecință, cererea și oferta în centrele de înfrumusețare au crescut.