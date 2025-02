Tratamentul cariilor se realizează la M&M Dental Team cu un laser de ultimă generaţie

Tratamentul minim invaziv al cariilor se realizează, acum, la clinica M&M Dental Team by dr. Cristian Mina utilizând laserul Fotona Lightwalker At-s. Aceasta este cea mai nouă generație de echipamente laser dentare, care au revoluționat stomatologia cu tratamente care sunt mai rapide, mai eficiente și mai satisfăcătoare ca oricând, atât pentru pacienți, cât și pentru medici.Noile lasere ajută foarte mult medicii stomatologi în tratarea cariilor pacienților. Practic, modul său de lucru, axat pe un QSP (puls pătrat cuantic) patentat de LightWalker reprezintă un progres tehnologic important, care îmbunătățește interacțiunea laserului cu țesuturile dentare, pentru un confort sporit al pacientului, viteză sporită și rezultate clinice optimizate.Mai mult decât atât, tehnologia de proiectare, inginerie și tehnologiile brevetate de care dispune echipamentul laser LightWalker Fotona l-au transformat în cel mai rapid laser de ultimă generație din lume. Ca urmare, structura sa depășește alte lasere în ceea ce privește viteza și precizia, oferind simultan o gamă largă de aplicații extrem de eficiente ale țesuturilor dure și moi.În plus, modurile de operare ușor de selectat ale laserului care se găsește în Constanța, pe bulevardul Ferdinand nr. 34, precum și sistemele avansate de administrare cu fascicul laser îmbunătățesc precizia și performanța fiecărui tratament cu laser pentru o eficacitate clinică optimă.Foarte important este că aparatul la care facem referire poate fi utilizat începând cu stomatologia conservatoare, endodonție și implantologie, până la parodonție și chirurgia țesuturilor moi. Totodată, LightWalker este, de asemenea, perfect pentru procedurile dentare cosmetice, cum ar fi albirea dentară cu laser TouchWhite, delicată, dar foarte eficientă. De asemenea, modelul LightWalker AT / AT S poate fi folosit chiar și pentru tratamentele dermatologice, cum ar fi, de exemplu, reducerea ridurilor.Timpii de vindecare sunt mai scurți comparativ cu tratamentele convenționalePotrivit dr. Cristian Mina, procedurile tipice de tratament cu LightWalker sunt mai rapide, mai ușor de realizat și cu mai puține dureri și timpi de vindecare mai scurți, comparativ cu tratamentele convenționale.„Acest laser are următoarele beneficii: nu necesită anestezie, permițând pacientului să revină la activitățile zilnice fără amorțeala gurii și a feței;tratamentul se realizează fără instrumentarul tradiţional de temut în percepția pacienților (instrumente rotative, freze). Aparatul produce un sunet imperceptibil și aproape zero vibrații. Altfel spus, tratamentul cariei este nedureros, precis, cu vindecare rapidă, laserul deosebind țesutul infectat de cel sănătos. În acelaşi timp, este bactericid, deci scade riscul apariției unei carii secundare pe lângă noua plombă şi determină formarea de dentină de reparație sub plombă, dintele căpătând astfel vitalitate pe termen lung. Cu ajutorul său, se va îndepărta exclusiv țesutul bolnav, laserul protejând țesutul sănătos”, a precizat specialistul.Dr. Cristian Mina este medic specialist, specializarea ortodonție și ortopedie dento-facială, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. El are competențe în implantologie și chirurgie dento-alveolară şi este absolvent al Programului „Master Course Oral Implantology”, în cadrul Universității Unicamillus din Roma, în parteneriat cu Institutul Stomatologic din Toscana și prezidat de prof. Ugo Covani. Teza de disertație a fost susţinută cu tema „Minimally Invazive Dental Implant Surgery”, în data de 21 ianuarie 2022. De asemenea, dr. Mina este absolvent al Advanced Smile Design Workshop susținut de Prof. Galip Gurel, dar şi absolvent al Programului Master Course on Implant Therapy and Edentulism 2023, organizat de Buser&Sculean Academy și Universitatea din Berna. În anul 2024, el a devenit absolvent al Programului de Masterat Salama Implantology Masterclass și al cursurilor programului „Straumann World Class Series” – „The Effective periimplatntis solution”, organizat în iunie 2024 la Basel în Elveția. De asemenea, în anul 2024 a urmat cursurile organizate de Zuchelli Institute în Bologna, cu tema „Reconstructive periodontal and plastic surgery in the aesthetic zone”.Persoanele care sunt interesate de serviciile clinicii „M&M Dental Team” se pot prezenta la sediul de pe bulevardul Ferdinand, nr. 34 sau pot suna la următoarele numere de telefon: 0725.869.561; 0341.412.549; 0341.465.635; 0787.382.957.