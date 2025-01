M&M Dental Team a deschis un nou sediu ultramodern în Constanța

CBCT Sirona pentru investigații 3D detaliate.

Povestea M&M Dental Team continuă cu un nou capitol, odată cu inaugurarea unui sediu generos, situat în inima orașului Constanța. Clinica își păstrează echipa de specialiști dedicați, care oferă pacienților servicii stomatologice de înaltă calitate, realizate cu profesionalism, devotament și respect pentru cele mai exigente standarde medicale.Noul sediu al clinicii, cu o suprafață impresionantă de 600 mp, a fost proiectat pentru a oferi un mediu primitor, în care pacienții să se simtă ca acasă. Este un spațiu dedicat sănătății dentare, echipat cu tehnologie de ultimă generație pentru a răspunde celor mai variate nevoi ale pacienților.Ceremonia de inaugurare a avut loc într-o atmosferă boemă, cu participarea a zeci de personalități din Constanța și din alte domenii. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă oficiată de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a transmis un mesaj de binecuvântare echipei M&M Dental Team.Printre cei prezenți la eveniment, s-au numărat reprezentanți ai administrației locale, ai mediului academic și de afaceri:, viceprimarul municipiului Constanța:„Am urmărit cu admirație evoluția acestei echipe care a demonstrat curaj și viziune, investițiile lor contribuind la dezvoltarea orașului Constanța. Orașul nostru are nevoie de astfel de inițiative.”, prorector al Universității „Ovidius” din Constanța:„M&M Dental Team a creat mai mult decât un spațiu pentru tratamente dentare – a creat un loc în care prevenția și educația sunt prioritare.”, rector al Universității Maritime Constanța:„Tehnologia prezentă în această clinică reflectă un model de inovație care contribuie nu doar la sănătatea oamenilor, ci și la educația și conștientizarea comunității noastre.”, manager agenție de turism:„M&M Dental Team oferă servicii de peste 20 de ani în Constanța, fiind un nume de referință în industrie. Sper să vedem mai multe exemple similare de investiții în zona privată medicală, pentru că orașul nostru are nevoie de astfel de cabinete de ultimă generație.”, arhitect:„Domnul doctor a ales drumul greu, ceea ce arată că, așa cum își respectă pacienții, respectă și orașul, centrul istoric și faptul că ne aflăm într-o zonă protejată arheologic. Aceasta a fost cu siguranță o provocare pentru mine.”Dr. Cristian Mina, fondatorul clinicii, a evidențiat viziunea din spatele acestui proiect:„Când am început acum peste două decenii, obiectivul meu a fost să ofer constănțenilor toate serviciile stomatologice sub același acoperiș. Astăzi, prin acest nou sediu și prin achiziții tehnologice unice, putem oferi tratamente la cele mai înalte standarde. Navident, ghidajul chirurgical în timp real, și microscopul dentar de ultimă generație sunt doar câteva exemple ale angajamentului nostru pentru excelență.”Noul sediu al M&M Dental Team este echipat cu echipamente de ultimă generație:– este un sistem accesibil și ușor de utilizat, proiectat pentru a oferi ghidaj de precizie în timp real în timpul intervențiilor chirurgicale orale, oferind astfel o mai mare precizie și control asupra intervențieipentru tratamente endodontice complexe : Leica M320 și al FIZIODISPENSER KAVO EXPERTsurg LUXintern al Clinicii prin tehnologia CAD/CAM CEREC Sironadedicatǎ educației continue în medicina dentarǎ prin dobândirea de abilitǎți și competențe de la cei mai buni dintre formatori.Compact I şi Castellini Schema 8Master( Station+ GBT Training)Proiectul de renovare și transformare a spațiului a durat peste un an. Echipa de arhitecți și designeri a reușit să aducă la viață o clădire istorică din 1930, creând un mediu premium, funcțional și estetic.Pentru mai multe informații despre M&M Dental Team și serviciile oferite, vizitați site-ul www.mmdentalteam.ro M&M DENTAL TEAM by Dr Cristian MinaAdresa: Bd. Ferdinand, nr. 34, ConstantaTelefon receptie: 0040725869561; 0341412549; 0341465635; 0040787382957