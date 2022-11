Tromboflebita poate bloca una sau mai multe vene

Astfel, semnele clinice variază în funcție de tip. Acestea sunt simptomele generale, precum inflamația în partea afectată a corpului (de obicei la nivel picioarelor), pielea roșie, căldură și sensibilitate deasupra venei înfundate. În plus, tromboflebita superficială se manifestă prin piele roșie și apariția unui cordon roșu dur sub ea, sensibil la atingere. Tromboza venoasă profundă este mai puțin evidentă, caracteristicile sale principale fiind, de obicei, durerea și inflamația. Cert este că flebita apare atunci când un cheag de sânge se blochează într-una sau mai multe vene și produce umflături. Specialiștii spun că obezitatea reprezintă un risc pentru apariția acestei probleme, la fel ca și fumatul, care predispune oamenii la formarea trombilor în artere și vene. Dincolo de acestea, flebita poate apărea și din cauza prezenței stimulatoarelor cardiace în venele centrale, a istoricului familial de tulburări de coagulare a sângelui, antecedentelor de accident vascular cerebral și multor altor afecțiuni clinice.





Flebita sau tromboflebita, cum mai este cunoscută, este un proces inflamator generat de formarea unui cheag de sânge care blochează una sau mai multe vene, de obicei la nivelul picioarelor. În plus, există două tipuri de cheaguri: superficiale (în apropierea părților exterioare ale pielii) și profunde (în interiorul unui mușchi). Potrivit site-urilor medicale, tromboflebita superficială este o afecțiune destul de frecventă. De fapt, estimările indică faptul că 3% până la 11% din populația generală experimentează flebită la un moment dat în viață. Cu toate acestea, boala este mai frecventă la femeile cu vârsta peste 60 de ani.După cum am menționat mai sus, există două tipuri de flebită: superficială și profundă, aceasta din urmă fiind cunoscută sub numele de tromboză venoasă profundă (TVP).