Virusul HPV provoacă cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală din zilele noastre

În prezent, există anumite semne și boli care sunt legate de virus, precum infecțiile cutanate. De exemplu, infecția țesuturilor pielii provoacă apariția verucilor (negilor). Genotipul virusului determină zona în care acestea vor apărea. Cu toate că pot apărea la orice vârstă și la orice persoană, verucile afectează cu precădere copiii. Negii au, în general, un aspect de nodul cu o textură aspră, culoare gri și, de multe ori, punctulețe negre în interior. Aceste punctulețe reprezintă virusul activ. Referitor la verucile vulgare, acestea apar mai ales pe degete și palme, dar pot apărea și pe coate sau genunchi. Partea proastă este că negii se transmit prin contact direct cu leziunea. Din acest motiv, trebuie să fiţi foarte atenți la copiii care își rod unghiile sau pielea din jur. De asemenea, virusul papiloma uman poate fi responsabil de apariția unor leziuni la nivelul mucoasei orale sau faringiene. Acestea au o textură aspră, seamănă cu bășicile și au o culoare albicioasă. Cu toate acestea, există anumite tipuri de HPV care pot cauza cancer orofaringian, în astfel de situaţii, infecția manifestându-se mai ales pe partea din spate a limbii, pe amigdale sau în gât. În unele cazuri, infecția poate provoca chiar şi apariția unor negi genitali.





La ora actuală, virusul papiloma uman (HPV - Human papillomavirus) determină una dintre cele mai comune infecții cu transmitere sexuală la populația umană. Virusul aparține familiei Papillomaviridae, iar principala sa cale de transmitere este cea sexuală. Din păcate, în majoritatea cazurilor, infecția cu HPV rămâne asimptomatică.Potrivit specialiștilor, HPV are două trăsături principale. În primul rând, se înmulțește la nivelul nucleului celulelor epiteliale și al mucoasei de epitelii stratificate. În al doilea rând, acesta poate cauza cancer. Totuși, înainte de a afla ce este virusul papiloma uman și care sunt afecțiunile asociate, trebuie să știți că epiteliul este țesutul care formează învelișul extern al pielii și al mucoaselor, precum și învelișul intern al anumitor organe. Aceste epitelii stratificate sunt formate din mai multe straturi de celule cu diverse forme. Desigur, nu toate tipurile de HPV sunt cauzatoare de cancer. Dr. Camelia Stoicescu spune că, în principal, virusurile se clasifică în funcție de potențialul acestora de a determina apariția cancerului. „Din păcate, virusul papiloma uman este atât de răspândit, încât majoritatea persoanelor active din punct de vedere sexual au fost infectate cel puțin o dată pe parcursul vieții, fără să-și dea seama de acest lucru. În acelaşi timp, însă, virusul este responsabil de apariția unor veruci plantare sau a unor negi, de cele mai multe ori pe degetele și palmele copiilor. În plus, virusul poate fi contractat din medii umede, precum piscinele sau dușurile din vestiare. În ceea ce priveşte infecțiile genitale și orofaringiene, acestea se transmit de obicei pe cale sexuală. De fapt, virusul papiloma uman provoacă cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală din zilele noastre. În plus, se ştie şi că HPV poate cauza cancer, virusul fiind o cauză principală a apariției cancerului de col uterin la femei. Cum este posibil acest lucru? HPV conține proteine care au capacitatea de a deregla ciclul menstrual, iar din cauza acestuia, anumite proteine din corp se înmulțesc”, a subliniat medicul.