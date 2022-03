Adidași de damă - ce culori sunt la modă pentru primăvară?

Ce culori alegi pentru adidaşii de damă în acest sezon?

Pe parte de coloristică lucrurile sunt puţin diferite faţă de sezoanele anterioare. Dacă anii trecuţi erau dominante culorile puternice, anul acesta se manifestă un interes major pentru nonculori, pentru culorile pastel şi pentru cele neutre versatile. Alb şi negru sunt must have-uri când vorbim de adidaşi damă. Fără doar şi poate, versatilitatea ridicată a acestora şi eleganța furnizată sunt elemente apreciate. Adidaşi monocromi simpli, cu platforme pot fi combinaţi cu blugi, salopete, rochii înflorate şi chiar cu pantalonii, cămaşa şi sacoul de birou.Continuă să se poarte detaliile metalice. Adidaşii de damă cu inserţii metalice în parta anterioare, pe vârf sau în părţile laterale sunt apreciaţi. Practic această accesorizare minimalistă oferă un plus de personalitate întregului outfit dar şi opțiuni de accesorizare numeroase. Sneakersii cu accente metalice sunt piese cheie pentru realizarea unor ţinute urbane impecabile.Nuanțele prăfuite sunt în tendinţe în această primăvară. Dacă mizezi pe adidaşi de damă cu platformă in culoare roz prăfuit, pe variante bej, gri sau pe modelele cu finisaje perlate nu vei da greș. Cu astfel de piese vei putea completa ținute urbane autentice. Poți combina piesele selectata cu pantaloni sport şi tricouri simple, cu rochii cămaşa şi rucsac din piele, cu blugi evazaţi şi topuri subţiri.Anul acesta este caracterizat ca fiind unul al rafinamentului, al stilul şi al bunului gust, aspecte ce se observă şi în designul adidaşilor de damă. Ţinutele de primăvară nu pot fi complete fără genţi şi rucsacuri adecvate. Dacă nu ai descoperit accesoriile perfecte intră pe https://www.epantofi.ro/posete/rucsacuri.html , aici găseşti creaţii ale brandurilor celebre atât de apreciate, aici descoperi piese compatibile stilului tău.